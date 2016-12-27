الطوائف المسيحية احيت القداديس في صور ومنطقتها

صور- جمال خليل:

احيت الطوائف المسيحية في صور ومنطقتها مناسبة الميلاد المجيد فعمت القداديس الإحتفالية والقيت العظات الصلوات في كافة الكنائس.

وركزت العظات في مجملها على ضرورة التفاني والعمل الجاد في سبيل النهوض بالوطن والنظر الى هموم وشجون المواطن.

*ففي كنيسة سيدة البحار المارونية ترأس المطران شكرالله نبيل الحاج قداس العيد يعاونه عدد من الأباء والكهنة وحضور ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص المقدم عاصم حمادة وحشد من المصلين.

والقى المطران الحاج عظة اكد فيها “ان وطننا القائم على السلام والمحبة المتبدلة والحوار الهادئ وتقبل الأخر المختلف بمودة وبعرفان الجميل، لأن الأخر المختلف غني ويغني، وقال: “فقط الارهاب لا يحاور، لا بل انه يلغي الأخر المختلف، وبذلك هو تهديد دائم للسلام وتهديد للتعايش بشكل خطير، كما انه مسبب دائم للحروب التي يمكن ان تقضي على شعب برمته”، وشدد “على ضرورة ان نعترف ببعضنا البعض للبدء بمشوار السلام الصعب والجميل”.

*في مطرانية الروم الملكيين للروم الكاثوليك ترأس المطران ميخائيل ابرص قداس العيد بحضور ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص النقيب بلال الحاج وحشد من المصلين، والقى عظة شدد في خلالها على “معاني المناسبة وما تحمله من معان سامية علينا ان نستغلها في سبيل خدمة الا نسان والإنسانية”، وتمنى “ان يعم السلام والخير ربوع الوطن وان نصل الى انتخابات عادلة بعدما تمكنا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على امل ان يعود لبنان الى سابق عهده وتسود المحبة والوئام بين جميع بني البشر”، موجهاً تهانيه “للرؤساء الثلاثة على الدور الفعال والبناء في سبيل خدمة الوطن والمواطن”.

*في كنيسة مار توما الروم الارثوذوكس ترأس الأب نقولا باصيل قداس العيد ممثلاً المطران الياس كفوري، والقى عظة اكد فيها “ان عيد الميلاد هو عيد المحبة والتواضع والبذل والعطاء، وهو دعوة لنا جميعاً لنتنازل عن انانيتنا وكبريائنا انطلاقاً من محبة السيد المسيح لنا وتنازله من اجلنا”.