رابطة مخاتير الزهراني تفوز بالتزكية

صيدا – ثريا حسن زعيتر:

نجحت المساعي الذي بذلها مسؤول مكتب الشؤون البلدية واﻻختيارية في حركة «أمل» – إقليم الجنوب محمد عواضة ورئيس دائرة المخاتير المركزي في مكتب الشؤون البلدية واﻻختيارية علي شكر باختيار هيئة ادارية جديدة لرابطة مخاتير الزهراني بالتزكية، حيث اجمع المختارون على تزكية 12 مختاراً لأعضاء الهيئة اﻻدارية الجديدة يمثّلون مختلف القوى السياسية والمكوّنات الروحية، وقد انتخبت الهيئة اﻻدارية الجديدة المختار عماد عبد الخالق رئيسا للرابطة.

وهنأ عواضة الرابطة الجديدة رئيسا واعضاء، متمنياً لهم التوفيق بمهامهم. وشكر كافة المخاتير على جهودهم ﻻ سيما المخاتير الذين انسحبوا لمصلحة انجاز التزكية، واعداً بـ»متابعة مطالب المختارين وفقاً لتوصيات وتوجيهات الرئيس نبيه بري».