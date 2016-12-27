قداديس الميلاد عمّت النبطية: بوحدتنا ننقذ وطننا ونعلي شأنه

النبطية – سامر وهبي:

عمّت القداديس مختلف الكنائس والأديرة في منطقة النبطية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي هذا الإطار ترأس كاهن رعية سيدة الانتقال في النبطية الاب نقولا درويش قداسا في كنيسة السيدة، حضره: النائب عبد اللطيف الزين، ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، رئيس ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات في النبطية الام كاميليا القزي وراهبات النبطية.

وألقى خلاله الاب درويش عظة ركّز فيها على محبة الاخر والانفتاح عليه، مشددا على “اهمية التعالي عن الصغائر في هذا العيد والالتقاء حول بعضنا بعضا من أجل ان نقوي بنيان الوطن وكائزه”.

*وفي دير مار انطونيوس في النبطية الفوقا، ترأس رئيس الدير الاب جان سليم قداس العيد، ووجّه “التهاني للبنانيين والجنوبيين بميلاد السيد المسيح”، متمنيا “ان يشمل العيد ببيركته الجميع”.

*وفي كنيسة سيدة النجاة في الكفور، ترأس خوري البلدة الاب يوسف سمعان قداس الميلاد، وشدّد على “العيش المشترك بين ابناء الكفور والجنوب، لانه قداسة واخاء ومحبة وتقرب اللبناني من الاخر”، مؤكدا “ان العيد يأتي هذه السنة وقد اصبح للبنان رئيس جمهورية وحكومة تستعد لنيل ثقتها، والباقي اقرار قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل العادل ويلبي طموحات اللبنانيين”.