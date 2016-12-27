قداديس الميلاد في مرجعيون: لقانون انتخاب عصري يحفظ الحقوق

مرجعيون- من جورج نهرا:

احتفلت الطوائف المسيحية في منطقة مرجعيون بعيد الميلاد، وأُقيمت الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس، وأُلقيت عظات نوّهت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، متمنية إقرار قانون انتخابي جديد.

*ففي بلدة جديدة مرجعيون، ترأس راعي ابرشية بانياس ومرجعيون وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جاورجيوس حداد قداس العيد في كاتدرائية مار بطرس بحضور المقدم احمد علي احمد ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

وألقى حداد عظة قال فيها “يطل علينا الميلاد هذه السنة وقد ولد لنا رئيس بعد مخاض سياسي طويل، نبارك لفخامة الرئيس انتخابه ونتمنى له النجاح في مهماته الشاقة والخطرة التي تبدأ باعادة المؤسسات الدستورية الى العمل ولا تنتهي بمحاربة الفساد الذي نخر عظام الجمهورية وشعبها حتى الهلاك، كما نهنىء اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “بما اننا على ابواب انتخابات تشريعية، فإننا نشد على يد رئيس الجمهورية لوضع قانون انتخاب عصري يحفظ الحقوق ويتيح التمثيل لجميع شرائح المجتمع اللبناني لما فيه خير الجميع”.

*وفي كنيسة مار الياس للروم الارثوذكش، ترأس متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري القداس الاحتفالي، بحضور قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله ممثلا اللواء ابراهيم بصبوص، وهنأ كفوري الشعب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، متمنيا اقرار قانون انتخابي جديد، وأمل ان يستمر جو التوافق والهدوء الذي رافق كل هذه الفترة، وأن يكون العام الجديد عام خير وبركة للجميع.

وهنّأ مجلس الامن الدولي على القرار التاريخي الذي اتخذه امس بمنع استمرار الاستيطان الصهيوني، متمنيا أن “تنتهي الحروب في العالم وان يعم السلام ويعود كل مخطوف ومفقود إلى اهله وعلى رأسهم مطرانا حلب بولس يازجي ويوحنا ابراهيم”.

كما استقبل كفوري وفدا من المكتب الثقافي لحركة “امل” في الجنوب برئاسة السيد ربيع ناصر الذي قدم له التهاني بالاعياد

*وفي الكنيسة المشيخية الانجيلية، ترأس راعي الكنيسة الانجيلية في مرجعيون القس فؤاد انطون قداس العيد بحضور ابناء الرعية، والقى عظة ركزت على معاني العيد، آملا ان ينعم لبنان بالسلام.

*وفي بلدة القليعة المارونية، ترأس مساعد كاهن الرعية الاب بيار الراعي قداس العيد بحضور قائد الكتيبة الاسبانية المقدم رافايل سالاس وآمر فصيلة درك مرجعيون الرائد شربل حبيب ممثلا اللواء بصبوص وحشد من المؤمنين.

وألقى الراعي عظة دعا فيها الى عيش معاني عيد الميلاد وتجسّد الطفل يسوع.