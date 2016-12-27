لقاء لشكر الدول الرافضة للاستيطان الصهيوني

انعقد في دار الندوة، بدعوة من “الحملة الأهلية لنصرة فلسطين” وقضايا الأمة لقاء موسّع في اطار الاحتفال بالذكرى 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في 1/1/1965، وتحية شكر لدول فنزويلا، نيوزيلندا، السنغال وماليزيا، التي كانت وراء قرار مجلس الأمن 2334 لوقف الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضر اللقاء سفير فلسطين اشرف دبور، الوزير السابق بشارة مرهج، منسق عام الحملة الأهلية معن بشور، منسق عام اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى المحامي عمر زين، وشخصيات حزبية لبنانية وفلسطينية.

وقال مرهج في كلمة له: “استقبل القرار الدولي بارتياح شديد لانه قرار كرس الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وأدان الاستيطان الصهيوني على ارض فلسطين”، معتبرا “أن المستوطنات الصهيونية غير قائمة من الناحية الشرعية”.

بعد ذلك تولّى بشور إدارة اللقاء فدعا إلى ان توجيه الحضور رسائل شكر إلى فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلندا، وأن تعم البلاد العربية والإسلامية فعاليات الشكر والامتنان لهذه الدول التي رفضت الامتثال للضغوط الصهيونية والأميركية”.

وقال أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات: “إن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب بل هي قضية فلسطينية المنطلق عربية الوجه عالمية الامتداد، لذلك قضية فلسطين في قلوب كل أحرار العالم والقضايا العادلة”.

بعد ذلك توالى على الحديث كل من: المحامي عمر زين، ابو عماد رامز، سمير شركس، عباس الجمعة، هناء حميدان، احمد غنيم، إبراهيم ياسين، علي فيصل، عمر المصري، ابو جمال وهبه، الشيخ عطا الله حمود، كمال حديد.

وتلا الدكتور ناصر حيدر برقية من سفيرة فنزويلا سعاد كرم تشكر فيها “الحملة الأهلية” على إقامة اللقاء.

واختتم اللقاء بكلمة للسفير اشرف دبور قال فيها: “ان القرار 2334 خلق ارتدادات دبلوماسية وسياسية وإعلامية، التأثير والمغزى، وان لم يكن أول قرار لمجلس الأمن ضد المستوطنات ولكنه القرار الأول الذي يركز بهذا القدر على المستوطنات منذ اكثر من 45 سنة، والمدعية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تقوم بعملية الفحص الأولي بخصوص الدعوى المقدمة من الفلسطينيين ضد “إسرائيل”، حيث ان أحد جوانبها يتصل بموضوع البناء في المستوطنات، وتتم بلورة القانون الدولي أيضاً من خلال قرارات مجلس الأمن، ان هذا القرار، في هذا التوقيت، من شأنه التأثير على الفحص الأولي وان يشكل مبرراً للمدعية من اجل فتح التحقيق ضد “إسرائيل” حول موضوع البناء في المستوطنات”.