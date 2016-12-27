وفد “حزب الله” هنّأ كنائس صور بالميلاد

بمناسبة ميلاد السيد المسيح، زار وفد من “حزب الله” برئاسة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي ممثلا بالحاج وسام طفلا كنائس مدينة صور.

*استهلت الجولة بزيارة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، حيث قدّم الوفد التهاني لمتروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص، واعتبر طفلا أن “عيد الميلاد يحمل معاني المحبة والسلام والالفة، وهو مناسبة للتلاقي والوحدة”، متمنيا “أن تحتذى جميع المناطق اللبنانية بمدينة صور التي هي مثال للعيش المشترك”.

بدوره، المطران أبرص شكر الوفد على هذه الزيارة، مشيراً الى معاني الميلاد المجيد العابق بالمحبة والسلام، وآملا أن تسود هذه المعاني ربوع الوطن.

وفي ختام الزيارة قدّم الوفد لوحة تذكارية للمطران أبرص.

*ثم انتقل الوفد إلى كنيسة سيدة البحار للموارنة وقدّم التهاني لرئيس أساقفة صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج، وتحدث طفلا بالمناسبة.

من ناحيته شكر المطران الحاج الوفد على هذه الزيارة، مؤكداً “أن المحبة هي أساس بناء الأوطان، ومن دون السلام والرحمة والتلاقي لا تستقر اأوطان”.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد لوحة تذكارية للمطران الحاج.

*وبالمناسبة، زار وفد من الحزب برئاسة عضو قيادة منطقة الجنوب الأولى علي زريق متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري في كنيسة الروم الارثوذكس في بلدة مرجعيون الجنوبية، بحضور عدد من الفاعليات المسيحية.

وقدّم الوفد التهاني للمطران كفوري، وتحدث زريق بالمناسبة.