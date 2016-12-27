يستمر بثلوجه وأمطاره مع ارتفاع في الحرارة

ما يزال لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي المسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط والمترافق مع ثلوج وامطار غزيرة وعواصف رعدية وسط تدنٍ لدرجات الحرارة.

الطقس العاصف تسبب بقطع بعض الطرق الجبلية واضرار وانهيارات نتيجة السيول وتوقف حركة الملاحة البحرية في مرفأ صيدا، وتضرر شبكات الكهرباء، وبالمقابل فإن غزارة الأمطار أدّت إلى تفجر الينابيع وارتفاع منسوب الأنهر وتعزيز نسبة معدل المتساقطات لهذا العام.

بيروت

في العاصمة بيروت أدّت غزارة الأمطار إلى اجبار أصحاب السيّارات على القيادة بحذر خشية الانزلاقات، وشهدت مداخل العاصمة زحمة سير ولكنها ليست خانقة كالتي اعتادها المواطنون أوقات الذروة بسبب العطلة المدرسية بمناسبة الأعياد والتي تمتد إلى ما بعد رأس السنة الميلادية الجديدة.

الرياح القوية والأمطار الغزيرة تسببت بسقوط عامود انارة وقطع الطريق الممتد من عين التينة باتجاه ساقية الجنزير في محلة برلين، عملت ورش الصيانة على رفعه وإعادة فتح الطريق.

العاصفة في صيدا

{ من صيدا أفادت مراسلة «اللـواء» ثريا حسن زعيتر أن العاصفة التي تضرب لبنان اشتدت في مدينة صيدا مصحوبة برياح قوية وامطار غزيرة وتدني في درجات الحرارة مما ادى الى توقف حركة الملاحة في مرفأ المدينة واقفاله بإنتظار انتهاء العاصفة، فيما لازم صيادو الاسماك حرم الميناء ولم يغادروه لكسب قوت يومهم. وقام بعض الصيادين بشد وثاق مراكبهم خوفا من تضررها نتيجة امواج البحر الهائج.

ولم تهدأ الامطار التي تساقطت على المدينة بعدما تحول الطقس الى عاصف ورياح قوية وصلت سرعتها ما بين الـ80 والـ90 كيلو متر بالساعة، أدت في بعض بساتين الجنوب إلى القضاء على العديد من الأشجار المعمرة والنخيل وأشجار الموز، كما اقتلعت بعض اللوحات الإعلانية والخيم الزراعية.

وقد تفاوتت نسبة هطول الأمطار ما بين الغزيرة احيانا والخفيفة حينا، وقد اجبرت ادارة مرفأ صيدا على اغلاقه امام السفن التجارية وابعادها الى عرض البحر الذي ارتفعت امواجه لعدة امتار لتصل الى الكورنيش المحاذي للشاطئ كما اجبرت الصيادين على ملازمة منازلهم تزامنا مع تدنٍ ملحوظ في درجات الحرارة تحولت الى صقيع في قرى شرق صيدا وجزين.

النبطية

{ الامطار الغزيرة التي تساقطت على مناطق النبطية واقليم التفاح، وجباع، شكلت بركا على الطرقات في المدينة، وقد رافق ذلك تدن ملحوظ في درجات الحرارة ورياح قوية مصحوبة بعواصف رعدية وسوء في الرؤيا على الطرقات.

كما أدت الامطار الغزيرة إلى تفجر الينابيع والبرك في الاراضي الزراعية في منطقتي النبطية واقليم التفاح وارتفاع منسوب نهر الليطاني عند جسر الخردلي والزهراني عند جسر حبوش.

الثلوج تحاصر «اليونيفيل»

{ مراسل «اللواء في حاصبيا حسين حديفة افاد ان الثلوج تساقطت على المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ال 1000 متر في منطقة العرقوب وتراوحت سماكة الثلوج ما بين ال15 سنتم في بلدة شبعا والمتر في جبل الشيخ وحاصرت المواقع العسكرية التابعة لليونيفيل في جبل سدانة وقصر شبيب مما اضطر هذه القوات الى استخدام الآليات المدرعة للتواصل بين هذه المواقع كما وحاصرت الثلوج ايضا مواقع الاحتلال الاسرائيلي في تلة الرادار شرقي بلدة شبعا.

وقد باشرت الاليات التابعة لبلدية شبعا بجرف الثلوج لفتح الطرقات التي تربط البلدة بمحيطها الا ان استمرار تساقط الثلوج كان يعيد اقفالها وحتى عصر امس تعتبر طريق شبعا – الهبارية وطريق شبعا حاصبيا عبر شويا سالكتان امام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية واكد رئيس البلدية الحاج محمد صعب ان الوضع تحت السيطرة وورش البلدية اتخذت كافة التدابير والاجراءات اللازمتين تحسبا لأي طارىء وذلك بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والاجهزة الامنية في البلدة.

هذا وترافق تساقط الثلوج مع موجة من البرد القارس مصحوبة برياح شمالية قاسية تدنت معها درجات الحرارة الى ما دون الصفر خلال ساعات الليل وانقطعت الكهرباء عن بعض قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب بسبب الاعطال التي لحقت بخطوط النقل عمل عمال مصلحة الكهرباء في مكتب حاصبيا على اصلاحها.

الشوف

{ في منطقة الشوف تساقطت الأمطار على ارتفاع 1000 متر مما تسبب بقطع طريق معاصر الشوف – الارز – كفريا واعاقة حركة المرور على طرق الشوف الأعلى لبعض الوقت.

واغرقت الأمطار والسيول البساتين على ساحل الشوف وتحولت بعض الطرق إلى بحيرات وتسببت بإنهيارات وخصوصاً في منطقة ملتقى النهرين، حيث قطعت الطريق الرئيسية لساعات قبل إعادة فتحها.

البترون

{ طريق كفرحي في البترون قطعت لبعض الوقت بسبب انهيار الصخور على الطريق، ما تسبب بتوقف السير نتيجة اقفال الطريق وعملت فرق الصيانة التابعة للبلدية على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق مجدداً.

أوضاع الطرق

اما على صعيد الطرق فإن طريق ضهر البيدر بقيت سالكة للسيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية باستثناء الشاحنات وعلقت بعض السيّارات وعمل الدفاع المدني على رفعها وإنقاذ العالقين بداخلها.

وفي معاصر الشوف – الأرز – كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

طريق شبعا قطعت مرات عدّة ثم أُعيد فتحها وتعتبر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

الطقس المتوقع

توقعت مصلحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي: -الحالة العامة:منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى طقس غائم وممطر تكون غزيرة أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة خاصة في الفترة الليلية ورياح شديدة(75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر. – الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، الأرز -4 الى 2 درجة، في الداخل 2 الى 8 درجات.

تغطية يونس السيّد ومندوبو المناطق