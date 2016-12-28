الطقس غائم مع أمطار وثلوج على 1300 متر

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس اليوم (الخميس) غائما جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة (تقارب ال55 كلم/س) وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الاتي: الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، اما يوم (الجمعة) فيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، الحرارة على الساحل من 8 الى 18 درجة، فوق الجبال من درجة الى 10 درجات، في الارز من -6 الى 4 درجات، في الداخل من -1 الى 8 درجات. الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.