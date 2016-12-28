انطلاق اعمال محطة تكرير الصرف الصحي لجرد البترون

واكب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا عملية اعادة اطلاق الاعمال في محطة تكرير الصرف الصحي لجرد البترون في بلدة بساتين العصي – كفرحلدا بعد توقف العمل فيها نتيجة اعتراض الاهالي، بمؤازرة امنية مشددة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي يتقدمهم مساعد قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد وجيه متى، مساعد قائد سرية اميون العقيد حسين العلي، آمر فصيلة درك تنورين المقدم يوسف كوسا.

واطلع على الاعمال في حضور رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك ورؤساء بلديات الجرد التي تستفيد من مشروع المحطة. وانطلقت الاعمال في المحطة من دون تسجيل اي اعتراض او تحرك ميداني من قبل الاهالي المعترضين على المحطة.

كما كلف نهرا القوى الامنية بمتابعة الاعمال والاشراف عليها وحماية المتعهد والعمال في وجه اي اعتراض قد يقوم به الاهالي.

وكان قد زار القصر البلدي في مدينة البترون والتقى الحرك وبحث معه شؤونا انمائية تهم قضاء البترون في حضور آمر فصيلة درك البترون العقيد سيمون مخايل.