عون يطالب القضاة برفع صوتهم في وجه الضغوط

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية، وطالب القضاة برفع صوتهم في وجه من يضغط عليهم مؤكداً وقوفه الى جانبهم لحمايتهم من أي ضغط.

واشار الرئيس عون الى ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة داعياً الى الاسراع في اصدار الاحكام، مشدداً على ضرورة تعديل قانون اصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.

وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر امس في حضور وزير العدل سليم جريصاتي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وأعضاء المجلس الذين اقسم سبعة منهم اليمين امام رئيس الجمهورية، كونهم عيّنوا في العامين 2014 و2015 في ظل الشغور الرئاسي.

والقضاة هم: رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل مروان كركبي، الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت طنوس مشلب، رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز جان عيد، رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز ميشال طرزي، رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز غسان فواز، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عفيف الحكيم، رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان محمد وسام عدنان مرتضى.

وبعد أداء القسم، ألقى القاضي فهد كلمة حدد فيها امامه ما عاهد به الله من ان نسهر على حسن سير العدالة وصيانتها من كل شائبة. ولنا في سيرتكم الذاتية وفي خطاب قسمكم القدوة والمثال في العمل الدؤوب والمثابرة والاصرار على تحقيق ما اقسمنا على احترامه في سبيل قضاء نزيه عادل شفاف، يكون ركيزة اساسية في عهد واعد حافل بالعدل والامن والازدهار.

ورد الرئيس عون مرحباً برئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، مركزاً على الاهمية التي يعلّقها على عمل القضاء الذي قال عنه في خطاب القسم انه يجب أن يكون محرراً من التبعية السياسية.

واشار الى أنه سبق أن أورد في برنامجه في انتخابات العام 2009 ضرورة أن يكون القضاء سلطة منتخبة وهذا الامر يحتاج الى تعديلات في القوانين القائمة حالياً.

واضاف:» منذ اليوم، أن جميع القضاة محررون من تبعية السلطة السياسية، وعليهم ان يرفعوا صوتهم في وجه من يضغط عليهم، وانا سأكون الى جانب القضاة لحمايتهم من اي ضغط.لايجوز بعد اليوم ان تكون سمعة القضاة سيئة، كما لا يجوز تعميم ذلك لأن القضاء في مجمله نزيه وشريف وفعال».

ودعا الرئيس عون الى الاسراع في اصدار الاحكام لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لافتاً الى ضرورة تعديل قانون اصول المحاكمات على نحو يساعد في تقليل عدد الدعاوى التي لا تزال عالقة لدى المحاكم.

كذلك شدد الرئيس عون على الاهتمام بأوضاع قصور العدل ووضع برنامج يؤدي الى تحسين بيئة عمل الجسم القضائي والمحامين، وكذلك الاهتمام بالسجون وبظروف الموجودين فيها لجهة مراعاة النواحي الانسانية.

وفي ختام اللقاء تحدث الوزير جريصاتي شاكراً رئيس الجمهورية على مواقفه حيال الجسم القضائي ووجه له دعوة لرعاية وحضور افتتاح السنة القضائية خلال الشهر المقبل.

واستقبل الرئيس عون وفد» هيئة دعم المقاومة» برئاسة الحاج منيف اشمر، ثم رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين.

الى ذلك ابرق الرئيس عون الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بضحايا الطائرة الروسية التي سقطت.

وكان الرئيس عون وعد في اعقاب خلوة عقدها مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح الاحد قبيل القداس الميلادي، بالعمل بكل جهد لتكون السنة الجديدة سنة خير وسلام، مؤكداً انه سيتم ملء الفراغات التي سجلت في الانجازات والسلطة بما يلزم ان تملأ به لتكون مفخرة لكل اللبنانيين.

ورداً على سؤال حول العيد الذي سيصدر قانون الانتخاب فيه، اجاب: «في عيد الانتخابات».