الحريري عرضت الأوضاع

صيدا – سامر زعيتر:

زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أمس، النائب بهية الحريري في دارة العائلة بمجدليون، بحضور عدنان الزيباوي، وجرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع العامة في البلاد عموماً، وللشأن الجنوبي والصيداوي خصوصاً الى جانب الوضع في مخيمات صيدا.

وكان تنويه مشترك بنيل حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي، وبخطابه في جلسة الثقة، وبالأجواء الايجابية التي يشهدها لبنان مع عودة الروح والفعالية للمؤسسات، وتأكيد على اهمية انطلاق عجلة العمل الحكومي لمعالجة المشكلات التي يعانيها المواطن واجراء الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده بعد ان يتم التوافق على القانون الانتخابي الذي على اساسه ستجري الانتخابات.

كما جرى التأكيد على «أهمية متابعة الجهود المبذولة من قبل القوى الفلسطينية من أجل ضبط الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ومنع تكرار الأحداث الأخيرة».

من جهة ثانية، التقت النائب الحريري بمدير مركز عصام فارس للدراسات الشرق متوسطية في جامعة «تافس» في ولاية بوسطن الأميركية نديم شحادة، والمستشار الاقتصادي لجامعة «MIT» في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في جامعة كامبريدج في الولايات المتحدة الأميركية رند غياض.