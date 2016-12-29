«الديمقراطية» سلّمت بري مذكّرة تطالب بإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين

وجّهت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» مذكّرة إلى الرئيس نبيه بري، تتعلق بـ»إقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان.

وقام وفد فلسطيني – لبناني مشترك ضم: عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، منسق الاحزاب اللبنانية سمير شركس، رئيس ندوة العربي شربل شلهوب، عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة – عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خالدات حسين، ورئيس اتحاد لجان حق العودة علي محمود ابو سامح بتسليم المذكّرة الى امين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر، الذي نقلها بدوره إلى الرئيس بري.

واعتبرت المذكّرة «تجاهل البيان الوزاري للاحتياجات المعيشية للاجئين ومطالبهم الانسانية، تراجعا عن المسار الايجابي الذي اتخذه البرلمان اللبناني عام 2010 باقرار حق العمل للاجراء الفلسطينيين بما يزيد من مشاعر القلق لديهم لجهة تجاهل الدولة اللبنانية حقوقهم الاقتصادية، لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية في اطار تعزيز مواقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وبهويتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني».

وشكر الوفد الرئيس بري على «اهتمامه الخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتوفير الامن والاستقرار والحياة الكريمة لهم».

{ وفي هذا الإطار، نظّمت «الهيئة النسائية الديمقراطية الفلسطينية»- فرع الشريط (ندى) اعتصاما جماهيريا أمام مكتب «الأونروا» في تجمع القاسمية للاجئين الفلسطينيين، شارك فيه ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحشد من نساء التجمعات في الشريط.

قدّمت المتحدثات عضو قيادة ندى في المنطقة وفاء درباس، وألقت عضو محلية الاتحاد صفية أم مازن كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وألقت كلمة «ندى» مسؤولة تجمع القاسمية أمال رمضان.