الدفاع المدني : إرشادات خاصة بليلة رأس السنة

مع اقتراب حلول ليلة رأس السنة تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية حرصاً على سلامتهم خلال التنقل على الطرقات في هذه الليلة وفقاً لما يلي:

1-قبل العاصفة (إذا كنت خارج البيت):

– لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.

– استمع الى وسائل الاعلام لمعرفة احوال الطقس.

2-اثناء العاصفة:

إذا اضطررت للتجوّل، تزّود بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من اجراءات:

– فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات وضرورة تزويدها بسلاسل معدنية.

– دولاب احتياطي.

– طعام ومياه للشرب ليومين.

– الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ…).

– سائل مدفىء غير كحولي.

3-اثناء السير :

– استمع وتقيّد بإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.

– لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

– افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

– لا تتهوّر وتخاطر في قيادة السيارة.

– اركن سيارتك الى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.

– لا تشغّل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

– حدّد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.

– ترجّل من السيارة، واحتم في أقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.