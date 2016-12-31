الإنفراجات سمحت بإنقاذ العالقين وفتح الطرق طقس نهاية السنة وبدايتها.. مكلّل بالأبيض

طقس نهاية العام وبدايته بارد وممطر ومثلج نتيجة استمرار لبنان بتأثره بالمنخفض الجوي المسيطر على اليونان والحوض الشرقي للمتوسط وسيشهد تفاوتاً لجهة تساقط الامطار والثلوج التي تشتد وتخف حيناً آخر، وهذا الطقس مستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل الذي سيتخلله انفراجات.

استقرار الطقس أمس سمح لورش وزارة الاشغال والبلديات والدفاع المدني بفتح الطرق وإنقاذ العالقين في أكثر من المناطق والتحضير اللوجستي لمواكبة حركة المواطنين ليلة رأس السنة وخصوصاً الساهرين الذين سيرتادون المناطق الجبلية لقضاء سهرة رأس السنة.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي تعميم إلى مرتادي الأماكن الجبلية طلبت تجهيز السيّارات بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية (إنارة، مساحات زجاج، اطارات) وغيرها وذكَّرت برقمها 112 للاتصال عند التعرّض لأي طارئ.

إنقاذ عالقين

الانفراجات في طقس الأمس سمحت للدفاع المدني والبلديات بانقاذ العالقين الذين احتجزتهم الثلوج، ففي منطقة ربيعة في جرود بلدة برقا تمكنت فرق الدفاع المدني من مركزي دير الأحمر وبشوات من إنقاذ الشقيقين جوزف وطوني مباسط المحتجزين بالثلوج، كما عملت سيّارات وعناصر الدفاع المدني في مركز عيناتا على جرف الثلوج وفتح الطرقات في بلدة عيناتا البقاعية.

وفي عكار عملت جرافتان على إنقاذ عدد من المواطنين العالقين داخل سياراتهم بسبب الثلوج على طريق القموعة – القبيات في اعالي جبال عكار.

وأوضح رئيس اتحاد بلديات المنطقة عبد الإله زكريا ان الجرافات تمكنت من بلوغ النقطة التي احتجز فيها أكثر من 6 أشخاص بسياراتهم وتم نقلهم جميعاً إلى بلدة فنيدق، وسيتم تأمين اجلاء سياراتهم التي ما تزال محتجزة وسط الثلوج في اعالي القموعة.

حال الطرق

وعلى صعيد أوضاع الطرق فإن معظم الطرق الرئيسية ظلت سالكة فيما طرقات المنيطرة – حدث بعلبك وصنين – زحلة، وعيناتا – الأرز وجرد مربين – الهرمل وطريق أفقا جميعها مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

اما طرقات اللقلوق حتى العاقورة وبشري – الأرز وكفرسلوان – ترشيش فسالكة للسيارات الرباعية الدفع وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

الطقس المتوقع

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون طقس نهاية السنة غائما اجمالا مع أمطار تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد فجرا ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 وما فوق وتتدنى ليل السبت /الاحد الى 1000م، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:منخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام المقبلة.

– أما الأحد فيكون غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار محلية وثلوج اعتبارا من ارتفاع 1000 متر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 10 درجات، الأرز من -1 الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

تغطية: يونس السيّد ومندوبي المناطق