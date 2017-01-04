الاحتفالات تعم منطقة حاصبيا بالعام الجديد

عمّت الاحتفالات قرى وبلدات قضاء حاصبيا ابتهاجا بالعام الجديد، على أمل أن يكون هذا العام أفضل من سلفه امنيا واقتصاديا حياتيا ومعيشيا، وأن يعم السلام والاستقرار كافة ربوع الوطن، ويرى المواطنون ان بشائر العام الجديد جاءت مع بداية عهد جديد طالما انتظروه عبر انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الشيخ سعد الدين الحريري .

المواطنون احتفلوا بليلة رأس السنة الجديدة حتى ساعات الصباح دون ان يُسجّل ما يعكّر صفو أمنهم بفضل التدابير والاجراءات الامنية المشدّدة التي اتخذتها القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي على الطرقات الرئيسية والفرعية بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والشرطة البلدية، بحيث اقامت العديد من الحواجز الثابتة والمتنقلة بهدف توعية المواطنين وضرورة التقيد بالقوانين المرعية الاجراء تحت طائلة المسؤولية.