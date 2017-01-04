شيخ العقل: لقانون انتخاب يعطي كل الأطياف اللبنانية التمثيل العادل

“اللواء” ـ نسيب زين الدين:

التقى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة ببيروت، عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي، وعرض معه مختلف الاوضاع والمستجدات في البلاد.

وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها شيخ العقل على “ضرورة انسحاب حالة التوافق السياسي في البلاد التي أثمرت انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، على ملف قانون الانتخابات للخروج بصيغة تعطي كل الأطياف اللبنانية حقها بتمثيل عادل وصحيح”.

واستقبل الشيخ حسن أيضاً، رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز كميل سري الدين، وعضو مجلس أمناء مجلة “الضحى” جمال الجوهري، وتم عرض قضايا إعلامية ووطنية عامة.