قدامى المخاتير: لإقرار مرسوم تشكيل مجلس الصندوق التعاوني

أصدر رئيس منتدى المخاتير القدامى ربيع محمد مراد بيانا ناشد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، “وضع مرسوم تشكيل مجلس اداري جديد للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقراره فيها، وذلك ليعمل المجلس الاداري للصندوق سريعا على وضع نظام الخدمات كي تتمكن إدارة الصندوق من صرف تعويضات نهاية الخدمة للمخاتير القدامى السابقين الذين تركوا وظيفتهم بعد الانتخابات الاخيرة، ولتتمكن من تسيير امور الصندوق وتفعيل تقديماته وخدماته للمخاتير الحاليين، والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم”.
أخبار متفرقة
- هي وهوهو و هي
- بيئة وبلدياتلقاء تحية ومواقف منوّهة بروح المطران كبوجي:
- بيئة وبلدياتقمر الدين عرض تطوير قطاع الحرفيين
- مقالاتسلمان ينصح وهولاند يتفهم وترامب ينعق
- اللواءأوباما رحب بجهود تركيا لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار بسوريا
- بيئة وبلدياترحيل المطران الفدائي هيلاريون كبوجي
- اللواءكلينتون أعلنت أنها ستحضر مراسم تنصيب ترامب
- لبنانتبّانة وتبّانة!
- اللواءا ف ب: زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل فيجي
- بيئة وبلدياتالاحتفالات تعم منطقة حاصبيا بالعام الجديد