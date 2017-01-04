قدامى المخاتير: لإقرار مرسوم تشكيل مجلس الصندوق التعاوني

أصدر رئيس منتدى المخاتير القدامى ربيع محمد مراد بيانا ناشد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، “وضع مرسوم تشكيل مجلس اداري جديد للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقراره فيها، وذلك ليعمل المجلس الاداري للصندوق سريعا على وضع نظام الخدمات كي تتمكن إدارة الصندوق من صرف تعويضات نهاية الخدمة للمخاتير القدامى السابقين الذين تركوا وظيفتهم بعد الانتخابات الاخيرة، ولتتمكن من تسيير امور الصندوق وتفعيل تقديماته وخدماته للمخاتير الحاليين، والمحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم”.