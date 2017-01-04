قمر الدين عرض تطوير قطاع الحرفيين

استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين وفد نقابة الحرفيين الفنيين في لبنان، الذي ضمَّ النقيب محمد المعلم، ونائبته سمر عيتاني وأمين السر طلال فاخوري، في حضور نائب رئيس البلدية خالد الولي وعضوي المجلس شادي نشابة وجميل جبلاوي.

وعرض الوفد “خطة تطوير القطاع الحرفي الفني في طرابلس وتنشيطه، بهدف الحفاظ على الصناعات الحرفية التي كادت تنقرض”، موضحا أن “طرابلس أغنى مدينة بالاثار والحرفيات وتضم أكثر الحرفيين في لبنان”.

من جهته، عرض قمر الدين “جملة أفكار طموحة تهدف الى بلورة خطة استراتيجية واضحة عبر مسارات انمائية واقتصادية وسياحية وحرفية ورياضية وثقافية للنهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي في عاصمة الشمال”.