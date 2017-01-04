لقاء تحية ومواقف منوّهة بروح المطران كبوجي:

فقدت القضية الفلسطينية والعربية نصيراً قوياً ونادراً في ميزته هو مطران القدس للروم الكاثوليك إبن مدينة حلب الشهباء هيلاريون كبوجي، الذي أفنى حياته في سبيل تحرير فلسطين وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى سواء بسواء.

*وفي هذا الإطار، نظّمت “الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة” ولجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة” لقاء تحية لروح المطران الراحل هيلاريون كبوجي في “دار الندوة”، بحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الوزير السابق بشارة مرهج، الوزير السابق عصام نعمان، أمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، المنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة معن بشور، منسّق لجنة المبادرة هاني سليمان، ممثلي سفيري سوريا وفلسطين، منسق عام اللجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين عمر زين وممثلين عن الأحزاب والجمعيات.

وقال بشور: “إن المطران كبوجي كان رمزا للالتزام بفلسطين وقضايا الأمة وقدوة للتلازم بين الإيمان والانتماء”، داعيا إلى “تأسيس مؤسسة ثقافية تربوية جامعة باسم مؤسسة المطران كبوجي”.

وقال مرهج راثياً كبوجي: “تواجه ربك اليوم نظيف الكف واثقا من صمود فلسطين ، وقد شرفت ثوبك أيها السيد واختبرته بالنار فطلع من بين الرماد ناصع البياض”.

وقال القاضي عريمط: “نلتقي في وداع الراحل كبوجي وكأنه يقول لنا في وطننا العربي، على أي شيء تتقاتلون في حروب عبثية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، والقدس ما زالت أسيرة بيد العدو الصهيوني؟”.

وأكد الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين أن الراحل الكبير “حمل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ولن تنسى الأمة نضاله واعتقاله من قبل العدو الصهيوني ونفيه خارج فلسطين، ومشاركته في سفينة مرمرة لفك الحصار عن غزة”.

كما كانت كلمات لكل من المحامي هاني سليمان، أبو العردات،

حسن قبلان عن “حركة أمل”، علي فيصل عن “الجبهة الديمقراطية”، الشيخ عطا الله حمود عن “حزب الله”، علي بركة عن حركة “حماس”، وعلا فحص عن “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”، حسن زيدان عن “حركة فتح – الانتفاضة”، ابراهيم ياسين “التنظيم الشعبي الناصري”، سمير شركس عن “التنظيم القومي الناصري – ومقرّر الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية”، عباس الجمعة عن “جبهة التحرير الفلسطينية”، حامد سعتر عن “جمعية كنعان فلسطين، شربل شلهوب عن “ندوة العمل العربي”، محمد عفرة عن “المؤتمر الشعبي اللبناني” أبو وائل عصام عن “الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، والنقابي محمد قاسم، مدير عام “مؤسسة القدس الدولية” ياسين حمود.

وفي الختام، كانت شهادات لرفيقي المطران كبوجي في سفينة “مرمرة” نبيل حلاق عن “الملتقى العربي الدولي من اجل العدالة لفلسطين” وحسين شكر.

مواقف

وتعقيباً على رحيل المطران كبوجي، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: “لقد جسد المطران كبوجي صوت الحق وضمير الإنسانية في مقارعته للباطل ودفاعه عن كل المظلومين والمضطهدين، وبخاصة في فلسطين المحتلة، وما يعانيه شعبها من جور وعدوان صهيوني، حيث كان مثال المسيحي المؤمن والمجاهد المتقدم في نصرة الحق وإزهاق الباطل… له الرحمة، ولفلسطين وشعبها الحرية والتحرير”.

* وقال رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال ارسلان في بيانٍ له: “لقد كان الصديق الكبير الطاهر النقي المقدام المطران كبوجي عنوانًا ساطعًا للمقاومة، وهو الذي قاسى من ظلم السجون الإسرائيلية وصمد في وجه نظام الطغيان الصهيوني بإسم الكنيسة الكاثوليكية والمسيحية المشرقية برمتها، ليثبت أن المسيحيين الأشراف هم جزءٌ لا يتجزأ من مشروع المقاومة العربية”.

*ومن مكتب “اللواء” في صيدا، إنّ الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور أسامة سعد غرّد عبر صفحته على “تويتر”: “هيلاريون كبوجي الثائر من أجل فلسطين، غياب قسري، واليوم غياب أبدي، ستبقى ثورتك حاضرة ضد العدوانية الصهيونية، ومن أجل حق شعب فلسطين”.

*واعتبر المجلس البلدي في مدينة صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي أن “المطران الراحل، إبن مدينة حلب الشهباء، كان رمزاً ثورياً ونصيراً لقضية فلسطين بوجه المحتل الإسرائيلي، وأمضى حياته دفاعاً عن مظلومية الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه فاستحق إحترام العالم أجمع والأمة العربية وكل إنسان حر وشريف”.

* وقال المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني: “بأسى كبير تلقينا نبأ وفاة أحد عمالقة زمانه في النضال والتضحية والثبات على المبدأ مهما كان الثمن، المطران كبوجي الذي لم يثنه الإعتقال والنفي عن مواصلة الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية الصهيونيين وضد المشروع الصهيوني برمته، ومن أجل تحرير القدس وعموم فلسطين”.

* ونعى رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا المطران كبوجي، ووصفه بـ”المطران العروبي البطل المقاوم ضد الصهيونية والاستعمار وكل قوى التطرف والتقسيم، وفقدت الأمة العربية وفلسطين في قبلها، المطران كبوجي الذي قاوم العدو الصهيوني ودافع عن فلسطين وانتصر للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة”.

*وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في نعيه للمطران كبوجي: “كان كبيرا من كبار الفدائيين الأوائل الذي ما خان ولا هان، وكان مدركاً تماماً أن فلسطين وقدسها الشريف وكنيسة القيامة في بيت لحم وربى الكرمل وحيفا ويافا وتل الربيع والنقب، هي البداية والنهاية في قلب الأمة وأنها لا بد أن تعود إلى أهلها ولو بعد حين”.