اتحادات النقل البري طالبت بدخول السيارات العمومية المطار

طالب رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، في اطار معالجة قضايا قطاع النقل البري والعاملين فيه، بتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء خصوصا فيما يتعلق بالسائقين العموميين وعملهم في مطار رفيق الحريري الدولي.

كما طالب بتنظيم عمل السائقين في المطار، استنادا الى قرار وزير الاشغال العامة والنقل السابق.

وقال: “استنادا لقرار لجنة تنظيم مواقف التاكسي في المطار، فأنني اطالب بالبدء بتنفيذ قرار اللجنة وموافقة الوزير عليها، والذي يسمح بدخول السيارات العمومية الى حرم المطار وفق آلالية التي تم الاتفاق عليها بما يحفظ السلامة العامة ومصلحة السائق والمواطن معا”.