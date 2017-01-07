البزري يستغرب قطع الطريق الرئيسي في أسواق مدينة صيدا

استغرب رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري قطع الطريق الرئيسي في أسواق مدينة صيدا بهدف تمديدات الإنارة يوم السبت الذي يصادف النهار الأكثر إزدحاماً في الأسواق التجارية خصوصاً وان مشروع تحديث البنى التحتية في المدينة قد أثر سلباً على الحركة الاقتصادية في الأسواق التجارية ان لناحية تأخر الأعمال أو لغياب الجودة والمواصفات المطلوبة، معتبرا انه “كان بالإمكان اختيار نهار آخر يتناسب مع حركة الأسواق التجارية ولا يُعطّل مصالح المواطنين وشاغلي المحلات والمؤسسات التجارية وزوار المدينة”. ودعا بلدية صيدا “للتصرف الفوري وتنسيق توقيت الأعمال بما يتناسب والمصلحة العامة”.

هذا وأجرى البزري اتصالاً مع السيد ابراهيم بساط نائب رئيس بلدية صيدا والمكلف بمهام الرئاسة في غياب الرئيس من أجل القيام بما يلزم لتأمين مصالح المواطنين وحرية الحركة في الأسواق التجارية.