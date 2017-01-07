مواقف استنكرت التخريب في مشروع الصرف الصحي في يحمر الشقيف

اقدم مجهولون بواسطة الكسر والخلع على تحطيم لوحة التحكم الكهربائية العائدة لمشروع الصرف الصحي في بلدة يحمر الشقيف والواقع في منطقة البيساري عند اطراف البلدة. وابلغ عضو البلدية والمسؤول الاعلامي عبدالله اسماعيل مخفر درك النبطية بالموضوع والذي باشر تحقيقاته لمعرفة الفاعلين بجرم كسر وخلع وتخريب منشأة عامة.

وعقد رئيس بلدية يحمر أحمد نايف ناصر اجتماعا طارئا للبلدية، حيث وضع أعضاءها في موضوع الاعتداء، معلنا في تصريح ادانته والبلدية واستنكارهم لهذا الاعتداء، مطالبا القوى الامنية بالعمل على “كشف الفاعلين وانزال اشد العقوبات في حقهم، لانهم حاولوا النيل من بلدية نشيطة بهدف تقييدها في عملها الانمائي والخدماتي لصالح البلدة وأهلها”، واصفا ما حصل بأن “خفافيش الليل لا يريدون ان تنعم قرانا الجنوبية بالامن والاستقرار في ظل حماتها من جيشنا الباسل ومقاومتنا الابية الذين دفعوا الدماء والتضحيات للذود عن الوطن في مواجهة العدوين الصهيوني والارهاب التكفيري، وكانت يحمر في مقدمة البلدات التي قدمت الشهداء على هذه الطريق، ليبقى وطننا عزيزا منيعا مقاوما في وجه كل الاعاصير والتهديدات والمخاطر والانواء العاتية الاتية من الخارج”.

وأعلن تجمع الاندية والجمعيات في بلدة يحمر في بيان اثر الحادثة استنكاره وشجبه “الاعتداء والتخريب والتكسير الذي تعرضت له لوحة التحكم الكهربائية التابعة لمنشأة عامة في بلدة يحمر”، مطالبين القوى الامنية بالتدخل لكشف المعتدين ومحاسبتهم، مؤكدين التفافهم ووقوفهم خلف البلدية التي تعمل للصالح العام في خدمة البلدة وأهلها.

كما استنكر مختار يحمر سمير قاسم الاعتداء، مطالبا قوى الامن الداخلي بكشف المعتدين كي يكونوا عبرة لغيرهم. ودانت روابط العائلات في البلدة والقوى الحزبية والاجتماعية والمدنية هذا العمل، واضعينه في اطار “استهداف ما تنعم به البلدة من استقرار وهدوء وأمن وأمان”.