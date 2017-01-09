الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
:تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج : كفرمتى – بزبدين.
* أعشاب : الرميلة – رشعين – سبعل – جويا – ديردوريت – مجدل الكورة – الدامور – بدنايل.
* منازل : صيدا – سن الفيل – داخل مبنى مهجور في راس الدكوانة وأخر في القصيبة(النبطية) – عرسال – بيت الشعار – عرمون – شحيم – حارة حريك – الناعمة.
* سيارات : الحمودية – صور – طرابلس – شحيم.
* كهرباء : لوحة فواصم في عاليه – مولد في الغينة -محول داخل مبنى في عين الدلبة.
* مؤسسات : داخل مركز لتعبئة قوارير الغاز في جويا .
* نفايات : حارة الناعمة.
* مختلف : نفايات وأعشاب في كل من :سد البوشرية ، حلتا – داخل غرفة حراقات أجهزة التدفئة في الجديدة – ستائر على شرفة شقة في صيدا – أكوام من الأوراق والأخشاب في الصفرا.
– حوادث سير :ساحل علما ونقل جريحة الى مستشفى قرطباوي وأخرى الى مركز كسروان الطبي – العباسية ونقل جريح الى مستشفى جبل عامل – ساحل علما ونقل جريحة الى مستشفى سان لويس – طريق المطار وسحب مصاب من داخل سيارته – الغازية وسحب مصاب من داخل سيارته .
– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ : – إعادة فتح طرقات بسب تراكم الثلوج في كل من :(فقرا – فاريا – عيون السيمان)، (حراجل – ميروبا – فيطرون)، مار موسى، عنايا، ضهور الشوير، بسكنتا كفرعقاب، كفرحونا، (ضهر البيدر، حمانا)، عين وزين.
– فتح طريق (رويسات – صوفر) بعد أن قطعت بسبب انهيار حائط صخري .
-إنقاذ مواطنين وسحب سيارات غمرتها الثلوج في كل من 🙁 صوفر – شارون)، حدث الجبة، قناة باكيش، كفريا.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.