العاصفة شلت حركة الملاحة في ميناء صور وتسببت بإنقطاع الكهرباء

تأثرت مدينة صور وقرى وبلدات القضاء بالعاصفة التي تضرب لبنان كباقي المناطق اللبنانية، حيث تساقطت الأمطار منذ مساء امس بغزارة مترافقة مع رياح شديدة، مما خلف موجة صقيع قارس، بالإضافة الى برك مائية تشكلت في معظم الحقول الزراعية والبساتين.

وأدت الأمواج المرتفعة الى وقف حركة الملاحة في ميناء صور، ولازم صيادو الأسماك حرم الميناء وعملوا على حزم مراكبهم خوفا من سحبها جراء الامواج التي وصلت في بعض الأحيان الى حرم الميناء.

وتسببت العاصفة ومنذ منتصف ليل امس بإنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والبلدات في قضاء صور وتعمل فرق الصيانة في كهرباء صور على اعادته منذ ساعات الصباح الأولى.