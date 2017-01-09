وزير البيئة عرض مع نقيب الاطباء للتعاون المشترك

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم نقيب الاطباء في لبنان الدكتور ريمون الصايغ في حضور رئيس بلدية الدامور شارل غفري وجرى عرض لسبل التعاون بين الوزارة ونقابة الاطباء.

وبعد اللقاء قال الدكتور الصايغ ” كانت زيارة صداقة لمعالي الوزير الخطيب وقد وضعنا خبراتنا كنقابة بتصرفه وبتصرف وزارة البيئة، وهناك مجالات عديدة للتعاون سواء لناحية مكافحة تلوث الهواء والمياه ومعالجة النفايات الطبية، وسيتم تحضير شيء مشترك بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة ووزارة البيئة ونقابة اصحاب المستشفيات حول معالجة النفايات الطبية الخطرة وغير الخطرة مع التمني بأن توصل الدراسات القانونية والبيئية والصحية التي وضعت سابقاً الى خواتيم فيكون لدينا قانون على مستوى لبنان وعلى مستوى العام 2017 “.