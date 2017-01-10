«رند» عزلت القرى وعطّلت المدارس وتسبّبت بأضرار والطقس يتحوّل إلى متقلّب بدءاً من اليوم

العاصفة «رند» التي تضرب لبنان عزلت القرى والبلدات وقطعت معظم الطرق وشلّت الحركة وأقفلت المدارس وعطّلت الملاحة البحرية وتسبّبت بأضرار في شبكات الكهرباء وحاصرت المواطنين في وسائل النقل بسبب تراكم الثلوج، وسط تدنٍّ في درجات الحرارة ورياح شديدة، وعلى ذمة الأرصاد الجوية فإنّه بدءاً من اليوم (الثلاثاء) ستخف حدّتها ليبقى الطقس غائماً مع رياح ناشطة وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويتحوّل الطقس إلى متقلّب خلال الأيام المقبلة.

بيروت

{ ففي بيروت عانى المواطنون للوصول إلى مراكز أعمالهم حيث علقوا في سياراتهم عند مداخل العاصمة التي شهدت زحمة سير خانقة بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت وحوّلت الطرق إلى بحيرات وأبطأت حركة السيّارات خشية الانزلاق، وخلا الكورنيش البحري من روّاده المعتادين بسبب شدّة الرياح ووصول موج البحر إلى الرصيف وتطاير أغصان وأوراق الأشجار على العابرين.

وفي منطقة الحازمية ونظراً لانهيار الصخور على طريق زبيدة – السد، وتضرّر بعض السيّارات نصحت بلدية الحازمية المواطنين العابرين بضرورة تفادي سلوك هذا الطريق تلافياً لتضرّر سياراتهم.

صيدا وصور

{ العاصفة تسبّبت بتوقف حركة الملاحة والصيد في مرفأ صيدا بسبب شدّة الرياح والحال نفسه في مرفأ صور، حيث أفاد مراسل «اللواء» في صور جمال خليل بأنّ مدينة صور وقرى وبلدات القضاء تأثرت بالعاصفة التي تضرب لبنان كباقي المناطق اللبنانية حيث تساقطت الأمطار بغزارة مترافقة مع رياح شديدة ما خلف موجة صقيع قارص بالإضافة الى برك مائية تشكلت في معظم الحقول الزراعية والبساتين.

وأدّت الأمواج المرتفع الى توقف حركة الملاحة في ميناء صور ولازم صيادو الأسماك حرم المينا وعملوا على حزم مراكبهم خوفاً من سحبها جراء الامواج التي وصلت في بعض الأحيان الى حرم الميناء.

هذا، وتسببت العاصفة بإنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والبلدات في قضاء صور تعمل فرق الصيانة في كهرباء صور على اعادته منذ ساعات الصباح الأولى.

وفي إقليم التفاح تسببت الثلوج التي تساقطت على المرتفعات بقطع بعض الطرق وتعطيل سوق الاثنين.

شبعا وحاصبيا

{ وفي منطقة حاصبيا عملت جرافات وزارة الاشغال على إعادة فتح الطريق بين شبعا وحاصبيا بعدما أقفلت لبعض الوقت نتيجة تراكم الثلوج التي بلغت سماكتها 20 سم، وتسببت العاصفة بمحاصرة حافلة مدرسية تقل 30 طالباً حيث علقت وسط الثلوج على طريق شبعا – حاصبيا، وعملت عناصر تابعة لوزارة الاشغال على انقاذهم ونقلهم إلى منازلهم، كما تمكّنت فرق الصليب الأحمر من إنقاذ سيّارة محملة بالخبز بعدما حاصرتها الثلوج وكانت في طريقها من حاصبيا إلى شبعا.

البقاع

{ طريق ضهر البيدر – ترشيش – زحلة ظلت سالكتان امام المركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية بعدما قطعت صباح أمس وأُعيد فتحها. وقد غطت الثلوج قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي حيث تكثفت المتساقطات، لتعزل بلدات دير العشاير – ينطا – حلوى، كفرقوق، عين عرب ، وعيحا وعين عطا، وقطعت طريق راشيا – شبعا وكفريا الباروك، في حين يصعب سلوك الطرق الرئيسية بين قب الياس ومشغرة، كذلك طريق جب جنين، القرعون، سحمر وطريق المصنع – راشيا.

وبدأت الجرافات المتعاقدة مع وزارة الاشغال بالتعاون مع البلديات، العمل على فتح الطرق اضافة لجهوزية عالية للجيش وقوى الامنية للتدخل في حال الطوارىء .

وذكرت مصلحة الليطاني ان منسوب بحيرة القرعون يرتفع بشكل ملحوظ قياسا للعام الفائت بفعل المتساقطات وذوبان الثلوج.

وتابع قائمقام راشيا نبيل المصري منذ الصباح احوال القرى واطلع من القوى الامنية على احوال الطرق، واجرى اتصالات مع البلديات والجيش لتدارك اي مخاطر ناتجة عن انقطاع الطرق.

وفي سمر البقاعية عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ تلاميذ محتجزين داخل الحافلات المدرسية، بعدما علقوا على الطريق بسبب تراكم الثلوج.

عالية والمتن والشوف

الثلوج لامست مشارف مدينة عالية وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في محطة بحمدون وصوفر ومنعت الشاحنات من التوجه الي البقاع وكذلك السيّارات غير المجهزة بالسلاسل المعدنية وشهدت المنطقة اقفالاً للمدارس الرسمية والخاصة بسبب اقفال الطرق.

وفي المتن الأعلى غطت الثلوج معظم القرى والبلدات وظلت طريق قرنابل – المتن الأعلى صعوداً مقفلة بسبب تراكم الثلوج.

{ ومن الشوف، أفاد مراسل «اللواء» الزميل نسيب زين الدين بأن الثلوج غطت منطقة الشوف وقطعت معظم الطرق، وعزلت قرى وبلدات: الخريبة، مرستي، جباع، نيحا، بعذران، عماطور، المختارة، بطمة، معاصر الشوف، الباروك عن بعضها وشلت الحركة وأقفلت المدارس والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها، فيما عملت جرافات وزارة الاشغال والدفاع المدني بالتعاون مع البلديات على فتح الطرق.

الشمال

{ وفي طرابلس، حوّلت الأمطار المتساقطة طوال ليل أمس الأوّل وأمس وتحديداً الشارع على طول مجرى الضفة الشرقية من نهر أبو علي في طرابلس وفي التبانة والجسرين إلى نهر جارف هدّد مصالح المواطنين ومحلاتهم وبضائعهم، وتسبب بأضرار في البسطات، وقد باشرت ورشة الطوارئ في بلدية طرابلس بتسليك مجاري تصريف الامطار وتحويلها إلى مجرى النهر، ولاقت هذه الجهود الثناء من اصحاب المحال والاهالي الذين شكروا رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين وعضوي المجلس البلدي توفيق عتر وأحمد البدوي الذين اشرفوا على الأعمال.

{ وفي بقرصونا – الضنية، وبسبب تراكم الثلوج حصلت انزلاقات عدّة على الطريق الرئيسية حيث انزلق باص للطلاب واصطدم بعمود الكهرباء والجدار الباطوني على جانب الطريق، ولم يصب أحد من الطلاب واقتصرت الاضرار على الماديات.

{ وفي منطقة بشري تساقط الثلج على ارتفاع 800 متر وغمر معظم القرى والبلدات حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى متر وعملت جرافات مركز جرف الثلوج على فتح الطرق وتسهيل المرور.

{ وفي إهدن عمل مركز جرف الثلوج وبالتنسيق مع بلديات زغرتا – اهدن على إبقاء الطرق سالكة باعتماد خطة عمل إزالة الثلوج بصورة متواصلة خلال تساقطها.

{ ومنطقة البترون لم تسلم من اضرار العاصفة حيث غرقت قرى وبلدات وسط البترون بالظلام، وناشد الاهالي المعنيين في قطاع الكهرباء تصليح الأعطال، وأعلنت هيئة الطوارئ الشعبية في البترون في بيان لها انها بصدد تحضير شكوى قضائية بحق شركة (BUS) المسؤولة عن صيانة الكهرباء بسبب عدم تجاوبها.

الطقس المتوقع

وتوقّعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس اليوم الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع رياح ناشطة ودرجات حرارة باردة صباحاً وارتفاعها خلال النهار، كما تنخفض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي: الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي RHEND على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل إلى متقلب خلال الأيام اللاحقة.

– الاربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة في النصف الشمالي للبلاد من حين لآخر.

تغطية: يونس السيّد

ومندوبي المناطق