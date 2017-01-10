شمس الدين يوضّح خلفية النزاع مع المجلس الشيعي حول عقارات جمعية

عقد رئيس الجمعية الخيرية الثقافية – مؤسّسات الإمام شمس الدين الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، مؤتمرا صحفيا، في الذكرى السادسة عشرة لرحيل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، في مقر الجمعية في بيروت – مجمع الإمام شمس الدين – مستديرة شاتيلا.

استهل المؤتمر قائلا: «كنت أرغب في الذكرى السادسة عشرة لرحيل الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، أن نتذكر جميعا علمه وتقواه السياسية وعروبته وإسلاميته ولبنانيته، فقيها مجددا في الدين وفي الفكر الديني والسياسي».

وتابع: «كنت أرغب، في هذه الذكرى، وهي المتزامنة مع مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية الخيرية الثقافية من قبل الشيخ شمس الدين مع أخيار من رجال لبنان الطيبين، هذه الجمعية التي تأسست قبل تأسيس المجلس الشيعي والتي زرعت خيرا وعلما ورعاية في الجنوب والبقاع وبيروت، كنت أرغب في أن أطلق المشروع الكبير والجديد للجمعية، وهو مشروع جامعة مدن التي ترسى على معايير عالية علمية وجدية، والتي توقف العمل في إنشاء أولى كلياتها بسبب محاولة الإستيلاء على كل ما بناه الشيخ شمس الدين في الجمعية ومعها ما تحاول أن تبنيه الجمعية لأجيال عتيدة».

وأضاف: «منذ أكثر من سنة بقليل أصدر نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى قرارا قرر فيه أن مسجد الإمام الصادق الذي بنته الجمعية مع رئيسها الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين عام 1998، وما تحته والأرض المحيطة به هي وقف يتبع سلطة المجلس، وكذلك المباني التي تحضر لتكون كليات جامعية. هكذا، قرر اعتبار أن الأرض وما عليها تابعة له، وطلب من دائرة الشؤون العقارية في بيروت، تسجيلها ملكا لأوقاف الطائفة الشيعية، من دون قرار قضائي، وجرى وضع اليد على المسجد الذي بنته الجمعية وترعاه وتنفق عليه منذ 19 عاما والذي لم يلحقه الشيخ شمس الدين بأوقاف المجلس الشيعي رغم أنه كان أيضا رئيسا له، وحجة نائب رئيس المجلس الشيعي هي أن المسجد والأرض هما وقف، وهذا ادعاء غير صحيح».

وتابع: «إن هذه الأرض التي تشغلها الجمعية هي ملك لبلدية بيروت، وقد أجاز المجلس البلدي عام 1983 للجمعية استعمال هذا العقار لإنشاء مشاريع تربوية وثقافية وغيرها، على أن تعود الأرض والمباني التي عليها إلى بلدية بيروت بعد 99 سنة، والجمعية ملتزمة بهذا الاتفاق تماما ولا تستطيع الخروج عنه. إن هذه الأرض هي ملك بلدي خاص، لها مالك موجود ومعروف وحاضر وحي، وهي ليست وقفا: لا يستطيع المجلس الشيعي أن يوقف ما لا يملكه، لا هو يستطيع، ولا الشيخ محمد مهدي شمس الدين يستطيع، مهما قالوا، ولا الجمعية ولا أنا. لا يمكن أحدا أن يجعل ملك الغير وقفا له أو لغيره، حتى لو كان فيه مسجد، ولا يطاع الله من حيث يعصى».

وزاد: الجمعية، كأي جهة محترمة ومدنية، تؤمن بالدولة ومؤسساتها وشرعيتها، كما كان السيد موسى الصدر والشيخ شمس الدين، وتتقيد بالقانون وليس بالتسلط المذهبي وبأمراء الشوارع، تقدمت بطلب إبطال القرار لدى مجلس شورى الدولة، ثم طلب إعادة محاكمة لديه أيضا، كما تقدمت بدعوى إزالة تعد لدى قاضي الأمور المستعجلة، وهي الآن في الاستئناف، وبدعوى أمام القاضي المنفرد المدني ضد المجلس الشيعي لمنع تعرضه لحق الجمعية».

ودعا بلدية بيروت إلى أن تتحرك بسرعة وبحزم وتتدخل لدى القضاء باعتبارها أيضا معنية أولى في القضية، مشيرا إلى أن «حزب الله الذي أطلعناه تفصيلا على الاعتداء على الجمعية ومؤسساتها، والذي يقول إنه يدافع عن المظلوميات ويبحث عنها في أقطار الدنيا كلها، والذي يقول إنه يريد أن يبني دولة صحيحة عادلة في لبنان، وهو – الذي يريد أن يرتب أوضاع المنطقة كلها – لا يجوز له أن يترك أكثر الشيعة اللبنانيين ومؤسستهم المركزية غنيمة لزعامة طائفية تريد أن تؤبد نفسها».

وواصل القول: «إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم تجر فيه انتخابات منذ وفاة الشيخ شمس الدين منذ 16 عاما، وهو منتهي الولاية والصلاحية كليا وتماما، بنائب رئيسه وهيئتيه الشرعية والتنفيذية، ولم يجر التمديد له ابدا، وبالتالي لا صلاحية له أن يتصرف في شيء، وكل ما يقوم به من تبديل في هيكلية المجلس، ومن تعيينات، ومن تصرف بالأوقاف وتعديات أخرى مخالفة لقانون إنشائه، ومخالفة لأنظمته هي باطلة وسيتم الطعن فيها كلها».

وختم: «إن إصلاحا شيعيا عميقا يجب أن يباشره الشيعة اللبنانيون لوضعهم الداخلي في ما بينهم ولعلاقتهم كجماعة لبنانية مدنية مشرقة، مع اللبنانيين الآخرين، ومع العرب في أوطانهم، وهذا الإصلاح يبدأ بإجراء انتخابات في المجلس الشيعي بهيئتيه المدنية والشرعية».

وردّاً على سؤال «اللواء» حول طبيعة القرار الذي اتخذه المجلس البلدي لمدينة بيروت في جلسته الاخيرة بتغيير تصنيف المنطقة الارتفاقية للمربّع الذي فيه مباني الجمعية، أوضح شمس الدين أن العقار المشادة عليه المباني هي على جزء من العقار ١٩٢٥ – المزرعة الذي تملكه بلدية بيروت وهناك قرار صادر عن مجلس بلدية بيروت في العام ١٩٨٣ أجاز للجمعية استعمال هذه العقار لإنشاء مشاريع تربوية وثقافية وغيرها، وفي عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت تنوي بلدية بيروت إقامة مركز للإطفاء في هذا المربع وكذلك مؤخّراً كان هناك مشروع لإقامة السوق المركزي للخضار، وأيضاً كان هناك مشروع لإقامة مسجد تابع لدار الفتوى قرب المدافن الجديدة، ويبدو أنّ تغيير التصنيف يخدم ويسهل إقامة هذه المشاريع كون التصنيف السابق يمنع قيام إنشاءات على هذا المربع.ويهمني تأكيد ان وضع مؤسسات الجمعية قانوني ونحن مستقلون وخارج الثنائية الشيعية وإنني شيعي لبناني ولست من الرعايا ومستمر بنهج الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين ويبدو ان هذا لا يتطابق مع المبادئ الحزبية.

تغطية: يونس السيد