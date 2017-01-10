كشافة البيئة أطلقت حملة تشجير في أبي سمراء

أطلقت جمعية “كشاف البيئة” في لبنان حملة تشجير جديدة في أبي سمراء وبكفتين المحاذية لها، وذلك ضمن حملة “حتى يرجع لبنان الأخضر” للعام 2017.

شارك في الحملة رئيس الجمعية محمد نهاد الزيلع وأعضاء من مفوّضية طرابلس، وشملت تشجير أطراف أبي سمراء ومحيط ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية بأشجار الكينا.

من جهته، شرح مفوّض البيئة نجيب سنجر للمشاركين “الطريقة الصحيحة في عملية التشجير وأهمية الحملة”.

بدوره، أكد أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي أن “جمعية كشاف البيئة تراعي في حملات التشجير التي تطلقها في مختلف المناطق اللبنانية، اختيار الأشجار الملائمة للبيئة من حيث درجات الحرارة والمناخ ونوعية التربة وتوفر مصادر المياه، واختيار الأشجار التي تعيش لسنوات طويلة المعمرة والتي تستطيع أن تقاوم تقلبات المناخ من حر وبرد، وكذلك الآفات والحشرات”.

وفي الختام، كانت كلمة لمدير الثانوية المربي بشارة حبيب الذي “شكر جمعية كشاف البيئة في لبنان مبادرتها وهبتها”، واعداً بـ”الحفاظ على ما تم إنجازه من عملية التشجير والتعاون لما فيه خير للبيئة والإنسان”.