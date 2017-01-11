شبيب عرض وسفير الصين تعزيز التعاون

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه بالقصر البلدي، سفير الصين في لبنان وانغ كيجيان.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسُبُل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون بين بيروت والمدن والمقاطعات الصينية في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بداية، رحّب المحافظ شبيب بالسفير كيجيان، وهنّأه باستلامه مهامه الجديدة في لبنان، وأكد أنّ “العلاقة بين الصين ولبنان قديمة العهد ويقتضي تطويرها”.

بدوره، أكد السفير كيجيان أن “الصين تولي اهتماما بالغا بالعلاقات مع لبنان، وان مجالات التعاون بينهما متعددة ومتنوعة، وان الاستقرار الذي يشهده لبنان شجع الشركات الصينية في الدخول الى الأسواق اللبنانية”.

ورحّب سفير الصين بأي اقتراحات “من شأنها تعزيز العلاقات كدعوة الشركات الصينية للمشاركة في المناقصات العامة”.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.