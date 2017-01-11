نشاطات بلدية

فنيانوس تابع شؤونا إنمائية في كسروان

*التقى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه بالوزارة، رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش، بحضور مدير مكتبه شكيب خوري، وتابع معه حاجات قضاء كسروان الانمائية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة داخل قضاء كسروان – الفتوح واستكمال المرفأ السياحي في جونية وتأهيل الطريق البحرية من طبرجا لغاية جونية مرورا بغزير.

وتطرق البحث الى مشروع اوتوستراد الساحل الشمالي والمراحل التي قطعها والحلول المطروحة والرديفة للاتوستراد السريع بانتظار تنفيذ الدراسات اللازمة من قبل مجلس الانماء والاعمار، اضافة الى مشروع النقل العام للركاب ضمن بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الساحلي الشمالي.

بلديات صور: للحفاظ على الثروة المائية

*دعا رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني الى “حل سريع لقضية انقطاع المياه عن قرى المنطقة نتيجة سوء ادارة تشغيل كافة محطات مياه الشفة في الجنوب”.

وقال في مؤتمر صحفي: “لقد تلقينا شكاوى من المواطنين من عدم وصول المياه الى منازلهم، مما اصابهم بخسائر مادية جسيمة وهذا الامر نرفضه رفضا قاطعا ونحذر من تداعياته”، مطالبا “ادارات مصالح المياه بالحفاظ على الثروة المائية التي كان الرئيس نبيه بري قد بذل الجهود اللازمة من خلال المشاريع التي اقامها في وادي جيلو ويانوح وباتوليه والسلطانية ورأس العين وغيرها من القرى”.