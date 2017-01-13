الطقس غائم مع انخفاض بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون طقس اليوم (السبت) غائما إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات، وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، أما يوم (الأحد) فيكون غائما مع تساقط أمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر دون تعديل يذكر على درجات الحرارة، الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، الأرز -5 الى 5 درجات، في الداخل من صفر الى 14 درجة .الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.