مناطق التزلج والكورنيش البحري غصَّت بالزائرين

شهدت عطلة نهاية الاسبوع طقساً مشمساً، ما دفع بالمواطنين إلى ترك منازلهم بعد سلسلة من العواصف المتتالية والتي ترافقت مع امطار وتدن كبير في درجات الحرارة واخرها «بيرلا»، قاصدين المناطق الساحلية كما الجبلية عموماً ومناطق التزلج ككفرذبيان وفاريا خصوصاً. فانقسم المواطنون الى قسمين، فمنهم من قصد مناطق التزلج كفاريا وكفرذبيان للاستمتاع بالثلج والتزلج والمناظر الطبيعية في الطقس المشمس ذي الحرارة الدافئة نسبياً، فيما فضل الآخر قصد الكورنيش البحري كالمنارة وعين المريسة الذي غص برواده لممارسة الرياضة والمشي وركوب الدراجات الهوائية واما للتمتع بالمنظر البحري الجميل بالطقس المشرق، هذا ويسيطر طقس مستقرّ على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى يوم الأربعاء.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس (اليوم) الاثنين غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، اما يوم (الثلاثاء) فيكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من صفر الى 13 درجة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.