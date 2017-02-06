ارتفاع في الحرارة في الايام المقبلة … أعلى من معدلاتها

لميا جردلي

يستمر المرتفع الجوي الذي يسيطر حاليا على منطقة الحوض الشرقي للمتوسط والطقس المتوقع في لبنان مستقر في اليومين المقبلين مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها الثلاثاء والاربعاء، ، ليتحول الخميس الى متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الاثنين:
طقس مستقر ومشمس الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة، الرياح شرقية تتحول نهارا الى شمالية غربية ضعيفة والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٧ درجة والرطوبة اقصاها ٧٠٪‏ .

الثلاثاء:
طقس مستقر ومشمس مع ارتفاع في بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ٢١ درجة.

الاربعاء:
طقس مستقر مع بعض السحب المرتفعة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، حرارة السواحل تتراوح بين ١٢ و ٢٣ درجة.

تعليقات الفيسبوك