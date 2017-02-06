الطقس غائم وارتفاع في الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون طقس اليوم (الثلاثاء) صافي الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس مستقر مع كتل هوائية دافئة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، أما يوم (الأربعاء) فيكون الطقس غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة دون تعديل على درجات الحرارة، الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، الأرز من -4 الى 7 درجات، في الداخل من 1 الى 16 درجة .الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.