بحث والسفير الصيني سُبُل تطوير العلاقات عيتاني عرض والخطيب معالجة نفايات بيروت

استقبل وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه بالوزارة قبل ظهر أمس، وفداً من بلدية بيروت برئاسة رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، وبحضور عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون ابي رميا، وتمّ البحث خطة معالجة النفايات في العاصمة وكيفية الانتقال الى ادارة مستدامة للملف.

وقدّم عيتاني الى الوزير الخطيب دراسة أعدّها المجلس البلدي حول طرق معالجة النفايات المنزلية الصلبة في عدد من الدول الاوروبية ووالاجراءات التنفيذية لتحويل النفايات الى طاقة من خلال اعتماد أحدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.

من جهة اخرى، التقى المهندس عيتاني في القصر البلدي، سفير الصين في لبنان ونغ كي جيان، وتم خلال اللقاء البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وتطرق البحث إلى مشروع “حزام طريق الحرير الإقتصادي”، حيث دعا السفير الصيني بيروت للانضمام إلى هذا المشروع والذي أطلق في 2013.

وتشمل المبادرة مشاريع بناء شبكة سكك حديدية وطرق سريعة، خط أنابيب للغاز والنفط، شبكات كهرباء وانترنت، ربط طرق الملاحة البحرية، مشاريع للبنية التحتية وشبكات الألياف البصرية. وطريق الحرير هذه ستربط 65 بلدا ونحو 4.4 مليار نسمة من مدينة شيان في غرب الصين بآسيا الوسطى ثم الشرق الأوسط وروسيا وأوروبا، ويتم التحضير لهذه الإتفاقية بين بلدية بيروت والصين للتوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد الطرفان على “ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتفعيل التعاون في مجال التجارة، الإقتصاد، البنى التحتية والتواصل الإنساني”.