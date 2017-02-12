قمرالدين عرض الواقع البيئي مع الزيلع

استقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة IUCN، ممثلا بأمينة سر اللجنة الوطنية سماح الزيلع.

واستعرضت “سبل التعاون بين الاتحاد وبلدية طرابلس خاصة، والفيحاء عامة”، وركزت اهتمامها حول “موضوع محمية جزر النخيل الطبيعية، وبقية الجزر في الميناء طرابلس، وعددها 9 جزر من ضمنها 3 جزر محمية، والتي تعتبر من اهم المحميات البحرية على البحر الابيض المتوسط واول محمية بحرية في لبنان”.

ثم تمت مناقشة الواقع البيئي في عاصمة الشمال طرابلس، في الميناء، البداوي والقلمون لاسيما مشكلة مكب النفايات الذي بات يهدد بكارثة بيئية.

ولفتت الزيلع إلى “ان وفدا دوليا من الاتحاد IUCN سيزور لبنان لمدة ثلاثة ايام في شباط الحالي وتحديدا في 26/27/28، وسيكون الوفد في طرابلس والميناء يوم 28 شباط”.

كما تطرق الحديث الى ضرورة تعيين لجنة محمية جزر النخل الطبيعية من قبل وزارة البيئة.