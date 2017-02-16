السلامة العامة وإدارة النفايات أهداف زيارة وفد بلدية بيروت إلى مرسيليا

بناء على دعوة من عمدة مدينة مرسيليا، وبهدف تفعيل التعاون الإنمائي والثقافي والبيئي بين المدينة الفرنسية العريقة والعاصمة اللبنانية، زار رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني يرافقه عضو المجلس غابريال فرنيني مدينة مرسيليا يومي الخميس والجمعة في ٩ و١٠ شباط ٢٠١٧.

بداية، شكر عيتاني بلدية مرسيليا على مبادرتها وعلى استعدادها لمساعدة بلدية بيروت في مسيرة النهوض وتحديداً في مجالات حيوية كادارة النفايات وتفعيل السلامة العامة وتنظيم دورات تدريبية لضباط فوج إطفاء بيروت وتقديم هبة تتمثّل بمعدات يحتاج اليها الفوج. وتضمّنت الزيارة جولات ميدانية عدّة بدأت في مركز Jas de Rhodes لتجميع وفرز النفايات في منطقة Les Pennes-Mirabeau تخلّلها عرض لكيفية ادارة النفايات في هذه المنطقة.

وتمحورت النقاشات خلال هذه الجلسة حول كيفيّة استفادة بلدية بيروت من تجربة مرسيليا في ما يتعلّق بالتقنّيات الحديثة لفرز النفايات ومعالجتها.

وفي اليوم التالي للزيارة، التقى الوفد اللبناني بفوج البحرية لدى إطفائية مرسيليا، وذلك خلال زيارة الى مركز عمليّات خدمات الاغاثة التابع لها، حيث جرى عرض لعمليّات تدخّل وإغاثة وإطفاء مصوّرة لهذه الوحدة نُفّذت خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، أبدى رئيس المجلس البلدي لبيروت رغبته الشديدة في تفعيل التعاون في هذا المجال، وتمنّى على ادارة الفوج الفرنسي معاينة وتشخيص وضع السلامة العامة في بيروت، واجراء دورات تدريبية لضبّاط فوج اطفاء بيروت في مرسيليا تتضمّن ادارة المخاطر والازمات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم هبة مؤلفة من معدات وسيارات إسعاف يحتاج اليها الفوج.

واختتم الوفد اللبناني جولته برفقة وفد من بلدية مرسيليا بزيارة الى مكتبة Alcazar البلدية العامّة واطّلع من المسؤولين الفرنسيين على آلية العمل فيها، وناقش معهم امكانية مشاركة فنانين من مرسيليا في نشاطات ثقافية تقيمها بلدية بيروت.