الخطيب عرض إنشاء معمل للنفايات بالبترون

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه بالوزارة ظهر أمس، رئيس اتحاد بلديات البترون مارسلينو الحرك على رأس وفد، وجرى البحث في شؤون بيئية تتعلق بمنطقة البترون.

وشكر الحرك وزير البيئة على موافقة الوزارة المبدئية على إجراءات استملاك عقارات من منطقة البترون وإدة العقاريتين بهدف إنشاء معمل لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، وتعهّد بإعداد تقييم أثر بيئي للمشروع من قبل إحدى الشركات الاستشارية المخوّلة إعداد هذا النوع من الدراسات.

وكان وزير البيئة عرض مع وفد من اتحاد بلديات عكار لشؤون المنطقة، ثم استقبل رئيس بلدية الباروك – الفريديس ايلي نخلة الذي أكد التعاون مع وزارة البيئة من اجل حماية الموارد الطبيعية وخصوصاً أن منطقة الشوف تحتوي على غابة أرز تعتبر من أهم وأكبر المحميات الطبيعية في لبنان، واطلعنا من وزير البيئة على ما تعدّه الوزارة بشأن النفايات.