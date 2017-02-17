السعودي استعرض وسيدات الأميركية إنجازات البلدية

نظّمت بلدية صيدا لقاءً جامعاً لعصبة سيدات الجامعة الأميركية في بيروت مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في قاعة المرحوم رفقي أبو ظهر في القصر البلدي، بحضور منسقة اللقاء رئيسة لجنة النشاطات في المجلس البلدي عرب رعد كلش، وعضوي المجلس البلدي المهندسين علي دالي بلطة ومنذر أبو ظهر وجمع كبير من السيدات.

استهل اللقاء بكلمة رئيسة العصبة روعة بلطجي، التي نوهت بالمهندس السعودي «وديناميته مع المجلس البلدي في المدينة، الذي أثمر إنجازات هامة في شتى الصعد البيئية والإنمائية لمدينة صيدا».

ثم كانت كلمة ترحيب من المهندس السعودي بالسيدات، مستعرضا إنجازات البلدية، ولا سيما تخليص صيدا من جبل النفايات، وتحويل المكان إلى حديقة عامة، وإقامة المرفأ التجاري الكبير، وتأهيل البنى التحتية لمدينة صيدا، والذي أضحى في مرحلته الأخيرة وغيرها من الإنجازات الهامة.

بعد ذلك كانت مداخلات من السيدات وأعضاء المجلس البلدي حول الإنجازات ومشاريع البلدية.

ثم كانت جولة للوفد على معالم المدينة السياحية والأثرية والسوق التجاري والمدينة القديمة .