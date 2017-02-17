قمر الدين تفقّد الأسواق الداخلية لطرابلس

جال رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين في الاسواق الداخلية للمدينة القديمة، يرافقه نائبه خالد الولي وعضو المجلس أحمد قصير والمستشارين نزيه شعراني وربيع جحجاح.

بدأت الجولة من سوق النحاسين، حيث كان في استقبال الوفد أهالي وتجار السوق، واستمع قمر الدين الى معاناتهم ومطالبهم لجهة تأمين النظافة وتحسين الإنارة العامة، إضافة إلى حال بعض الابنية الاثرية والتراثية المهدّدة بالسقوط.

كما تفقّد مزار القديسة يونس في التربيعة واستمع الى شرح مفصل من قيم المزار حول اهميته والوفود التي تزوره شهريا، وتفقد اعمال الترميم في جامع العطار الاثري.

وتابع جولته في اسواق الكندرجية، العريض والذهب والنجمة والتل، والتقى التجار الذين عرضوا مطالبهم، داعين الى «تحقيق إنجاز نوعي يليق بتاريخ طرابلس وعزيمة الرئيس قمر الدين».

من جهته، شدّد قمر الدين على «ضرورة التعاون مع اجهزة ومصالح البلدية لتحسين التقديمات والخدمات في هذه الاسواق وتعزيز دور فرق النظافة والانارة».