طقس الأيام المقبلة.. الجليد باقٍ!

طقس مستقرّ وبارد نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، في حين يبقى الطقس في لبنان صاف إجمالا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة بشكل بسيط، وسط تحذيرات من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.

وجاء في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني، الآتي:

الطقس المتوقّع في لبنان:

السّبت : صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسميّة، كما نحذّر من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليلاً.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

*الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

*الإنقشـاع: جيّد.

*الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 20 و 55 %.

*حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج.

*حرارة سطح الماء: 17°م.

*الضغط الجوي: 1028 hPa، أي ما يعادل: 771 ملم زئبق

*ساعة شروق الشمس: 06:20، ساعة غروب الشمس: 17:24.