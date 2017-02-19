قمر الدين افتتح سوق البسطات في طرابلس

افتتح رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين، سوق البسطات الجديد على سقف نهر ابو علي في طرابلس، بمشاركة نائبه المهندس خالد الولي، عدد من اعضاء المجلس البلدي والمستشارين، عدد من اصحاب البسطات والتجار واهالي المنطقة.

وقال: “نفتتح اليوم مشروعا انتظره الطرابلسيون منذ 20 عاما، وجاء هذا الانجاز بفضل تعاون الجميع، البلدية، شرطتها، النقابة، أصحاب البسطات وتجار المنطقة، وبتعاون الاهالي واستعدادهم للتضحية، ونأمل أن يتم انعاش الاسواق وتنمية المنطقة التي كانت تسمى باب الذهب، وعندما يتم تنظيم شارع شرقي مجرى النهر وتنظيم مواقف السيارات، فمن المؤكد ان الحركة الاقتصادية والتجارية ستنتعش وتتحسن اوضاع التجار ويتمكن اهالي المدينة والجوار من القدوم بسهولة الى قلب طرابلس، وبذلك يعود الازدهار والرخاء الى مدينة التاريخ والحضارة. نحن نرفع رؤوسنا بتعاونكم وتجاوبكم الذي اوصلنا الى هذا النجاح”.

وأكد “حرص المجلس البلدي على رفع الضرر الذي يمكن أن يصيب اصحاب الدخل المحدود من التجار واصحاب البسطات، الذين سبق وقدمنا لهم مساعدة في انشاء الارصفة والبنى التحتية وتعبيد وتزفيت الشوارع حتى يتمكنوا من الاستمرار”.

ثم جال في أسواق القمح والحارة البرانية ومحيط جامع محمود بيك والجسرين ومحيط جامع التوبة، متفقدا اوضاع التجار ومستمعا الى مطالبهم، ووعد ب”دراستها وتلبيتها في القريب العاجل”.