مؤتمر صحفي للمجتمع المدني دفاعاً عن «الرملة البيضاء»

نظّمت جمعية «الخط الأخضر» و»المفكّرة القانونية» و«الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة» و»الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء» مؤتمراً صحفياً بعنوان «الرملة البيضا لكل الناس بقرار قضائي»، وذلك ظهر أمس عند مدخل ورشة «منتجع إيدن روك» في الرملة البيضاء.

بداية، قال ممثل عن الحملة الأهلية للحفاظ على شاطئ الرملة البيضاء: «قدّمنا دعوى قضائية لمجلس شورى الدولة لإبطال الرخصة التي منحت سابقاً لمشروع «إيدن روك» في الرملة البيضاء، وقد صدر حكم مجلس الشورى بإيقاف العمل بالرخصة، اي ما نراه اليوم هنا هو مبنى قيد الانشاء بدون ترخيص رسمي».

وأضاف: «نطالب محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بإيقاف العمل بالمشروع تنفيذاً لحكم مجلس شورى الدولة ولانه رئيس السلطة التنفيذية في العاصمة بيروت».

بدوره، اعتبر المحامي نزار صاغية أنّ «قرار مجلس شورى الدولة يعطي دفعة معنوية للجمعيات والناشطين للدفاع أكثر عن الشاطئ»، مستغرباًَ أنّ «العمل بالمشروع ما زال مستمراً رغم صدور القرار بإيقاف العمل بالرخصة».

وفي السياق، أكدت مصادر في الادارة في بلدية بيروت لـ»اللواء» التزامها «بما يقرره القضاء الاداري وستنفذ اي قرار قضائي وفقا لمنطوقه دون اي تاخير، وهذه مسالة محسومة لا تحتمل النقاش».

وأضافت: «أما بالنسبة للقرار الإعدادي الصادر موخراً عن مجلس شورى الدولة فإنه يقتضي عدم تضليل الرأي العام بشأنه، وما حصل هو كما يلي:

– إن الفقرة الحكمية للقرار المذكور قضت حرفيا بوقف تنفيذ «الرخصة المطعون فيها» اي رخصة البناء الصادرة في ٦/٩/٢٠١٦. مع العلم بان هذه الرخصة لم تعد قائمة بعد ان صدرت لاحقا رخصة جديدة على العقار نفسه وأصبحت الرخصة الاولى الموقوف تنفيذها ملغاة حكما.

– إن الرخصة التي أوقف تنفيذها غير نافذة أصلا بل غير موجودة في الانتظام القانوني منذ تاريخ صدور الرخصة الحالية بتاريخ ١٩/١/٢٠١٧. وهذه الاخيرة لم يتم الطعن بها ويستحيل وقف العمل بها دون مسوغ قانوني.

– إن قرار مجلس شورى الدولة موضوع النقاش هو قرار إعدادي وكما ينص نظام مجلس شورى الدولة لا يتضمن أي تعليل، اي ان المجلس لا يذكر فيه أية حيثيات قانونية ولا يجوز بالتالي تأويله. ولا يجوز في اي حال توسيع منطوقه الواضح والمحدد ليشمل قرارا إدارياً آخر».

محمد المدني