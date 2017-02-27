الحوّاط يستضيف الفائزين في برنامج «إعرف وطنك» لمنظّمة السياحة العربية

جبيل – نالسي جبرايل يونس:

استضاف رئيس بلدية جبيل – بيبلوس زياد الحواط الفائزين في برنامج «إعرف وطنك» المختص بسياحة الشباب، والذي نظّمته «منظّمة السياحة العربية» التابعة لجامعة الدول العربية، وهم: فاطمة حسن بو فهيد من مملكة البحرين،عماد السعيد محمد عشماوي، ورشا حسين السيد مصطفى من جمهورية مصر.

كما استضافت البلدية أمسية أوبرالية أحياها «الكونتر تينور» ميشال روجيه بو رجيلي و»السوبرانو» لويزا الخوري، مساء الجمعة في كاتدرائية مار يوحنا مرقس جبيل.

واستضافت الحديقة العامة في مدينة جبيل «كرنفال حب وسلام» من تنظيم « لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية»، حضره ملحق في السفارة الصينية وفرق موسيقية راقصة.