شبيب وعماروف بحثا سبل تعاون بيروت واستانا

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه بالقصر البلدي، رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كازخستان في لبنان الوزير المفوض بلتباي عماروف، يرافقه السكرتير الأول للبعثة الدبلوماسية ايربول ايلوباي أولي، في حضور عامر جارودي، محمد الحريري، مستشار محافظ بيروت المهندس عصام قصقص.

وتم خلال اللقاء البحث في تعزيز آفاق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين مدينة بيروت والعاصمة الكازخستانية استانا، وذلك في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.