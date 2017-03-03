الخطيب بحث وبلديات الشوف معالجة النفايات

ترأس وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه بالوزارة اجتماعاً لعدد من رؤساء بلديات الشوف الأعلى، ضمَّ كلاً من رئيسة بلدية كفرنبرخ وسام الشامي غضبان، رئيس بلدية الباروك الفريديس إيلي نخلة، رئيس بلدية عين زحلتا نعيم سعد، رئيس بلدية الورهانية سمير غانم، رئيس بلدية بتلون مروان قيس، رئيس بلدية معاصر بيت الدين ناجي عبود في حضور عضو مجلس قضاء الشوف في التيار الوطني الحر كاتيا كيوان وهبه ومسؤول البلديات بول عون وإيلي وهبة.

وقد بحث رؤساء البلديات في كيفية التعاون مع وزارة البيئة وخصوصاً في موضوع معالجة النفايات في الشوف الاعلى وتحسين الظروف البيئية في المنطقة وحماية الموارد الطبيعية. كما التقى وزير البيئة برئيسة جمعية انسان للبيئة والتنمية المهندسة ماري تيريز سيف بحضور وفد لجنة المتابعة لموضوع محافير الرمل في منطقة بلحص في قضاء جبيل انطوان قسيس وسيمون كرم وبيار كرم.

وأطلعت سيف وزير البيئة على نشاطات الجمعية التي انتخبت ممثلة عن المجتمع المدني لغرب آسيا اضافة الى التحضيرات الجارية للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لهيئة الامم المتحدة للبيئة الذي يتخذ من التلوث عنواناً رئيسياً لهذه السنة والتحضيرات للمشاركة في مؤتمر ستوكهولم بازل وروتردام بين 24 نيسان و5 ايار في جنيف.

الى ذلك، وفي اطار جولتها على المسؤولين زارت لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارات العامة الوزير الخطيب، وطرحت ضرورة اقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم 5240\2001 وملحقاته الذي ينص على استفادة المتعاقدين من المعاش التقاعدي وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، معتبرة أن تضخيم الارقام هو محاولة لعرقلة المشروع الذي سبق واشبع درساً وسلك مساره القانوني.