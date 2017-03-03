المجلس البلدي يُقفل حرج بيروت مؤقتاً

عقد مجلس بلدية بيروت جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني بحث خلالها في جدول الأعمال المقرّر وكذلك البنود المدرجة من خارج جدول الاعمال، واستقبل خلال انعقاد الجلسة وفداً من مهرجانات اعياد بيروت برئاسة لمى تمام سلام الذي عرض للمهرجان المزمع اقامته في عيد الفطر.

وقد بحث المجلس البلدي في محاضر اللجان المجلسية، وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية انه جرى التركيز على ضرورة معالجة المشكلة التي تُهدّد اشجار الحرج باليباس التام واتخذ قراراً بالاقفل الفوري للحرج امام العموم لافساح المجال امام عمليات الرش القائمة والتي قد يتأثر بها زوّار الحرج وخصوصاً الأطفال، وجرى التوافق على ايجاد السبل لمعالجة سريعة للمشكلة من خلال وضع دراسة كاملة من قبل شركة متخصصة، أكانت محلية أم أجنبية لمكافحة المرض بشكل نهائي.

وقد بحث المجلس البلدي في محاضر لجان المؤسسات المصنفة والصحة والتخطيط والاشغال والبيئة والحدائق.

وأخذ المجلس البلدي علماً بمذكرة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان حول تكليف مدقق حسابات ومراقب لاجراء التدقيق المحلي في بلدية بيروت وذلك على كافة الحسابات والمستندات اللازمة للعام 2016.

كما أخذ المجلس علماً بقرار محافظ مدينة بيروت رقم 392/ب الصادر بتاريخ 13/2/2017 حول تعيين رتباء في فوج حرس مدينة بيروت.

وتبلغ المجلس البلدي نسخة عن رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المتضمن بعدم إعطاء موافقتها على أي عقد مصالحة يعرض عليها لإبداء الرأي فيه لا يتضمن قراراً مسبقاً خطياً صادراً وفق الأصول اعتباراً من مستهل عام 2017.

من جهة ثانية، التقى المهندس عيتاني وفداً من نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق برئاسة سهيل المعبي حيث جرى تقييم الخطوات التي انجزت لغاية تاريخه لانشاء السوق المركزي للخضار في أرض جلول بعدما تم اخلاء العقار وبوشر بالحفر لاجراء فحوصات التربة.

وقد أبلغ عيتاني الوفد انه وخلال الشهر الجاري سيوضع دفتر الشروط المخصص لتلزيم أعمال البناء. وفي نهاية اللقاء قدم الوفد للمهندس عيتاني درعاً تذكارية عربون تقدير، وكان المعبي أجرى اتصالات مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب ووضعهما في أجواء المراحل المنجزة.