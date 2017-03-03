«بيروت مدينتي» تتظاهر أمام بلدية بيروت

أكد محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أنّ «الترخيص بالبناء على العقار 3689 من منطقة المصيطبة العقارية والنافذ حالياً صدر بتاريخ 19/1/2017، بالاستناد إلى نتائج التحقيق المعمق الذي أجري للمرة الاولى في تاريخ الرملة البيضاء من قبل المحافظ زياد شبيب، والذي تبين منه وبالوثائق أن العقارات المحاذية للشاطئ، هي أملاك خاصة مسحت على اسم مالكيها بموجب قرارات قضائية منذ العام 1931».

ولفت المحافظ شبيب في بيان له إلى أنّه «تبين أيضاً بأن إشارات منع البناء شطبت عن بعض العقارات في السنوات الاخيرة وقد ألزم المحافظ مالكي هذه العقارات بإعادة مفاعيل المنع، وهذا ما أدى الى إلغاء الترخيص القديم المطعون فيه مع كافة مفاعيله وخرائط البناء العائدة له، وإلى إصدار ترخيص جديد على العقارات الخاصة المسموح بالبناء عليها قانوناً، يحترم قانون البناء وأنظمته ولا يعتدي على الملك العام».

بيان محافظ العاصمة جاء إثر اعتصام لحملة «بيروت مدينتي»، بالاشتراك مع «اتحاد الشباب»، «طلعت ريحتكن»، «جمعية الخط الاخضر» و«المفكرة القانونية» يوم أمس، أمام مبنى بلدية بيروت لمطالبة المحافظ بوقف أعمال البناء على شاطئ الرملة البيضاء، بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أوقف فيه تنفيذ رخصة بناء مشروع «إدن باي ريزورت»، المنتجع السياحي المزمع إنشاؤه.

وأضاف البيان: «إن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الادارة البلدية التي يرأسها محافظ المدينة فهو من المسلّمات التي أثبتتها الوقائع. أما القرار الإعدادي الصادر موخراً عن مجلس شورى الدولة فإنه قضى بوقف تنفيذ «الرخصة المطعون فيها» اي رخصة البناء الصادرة في 6/9/2016 وهذه الرخصة لم تعد قائمة بعد ان صدرت لاحقا الرخصة الجديدة وأصبحت الرخصة الاولى الموقوف تنفيذها ملغاة حكما. أي أن المراجعة القضائية اصبحت بدون موضوع».

وأوضح «التزامنا حماية الملك العام في مدينة بيروت، مع المعتصمين، هو التزام قانوني وأخلاقي لا حياد عنه ولا يحتمل النقاش أو المزايدة، ولن نسمح بالمس به مهما كانت الظروف»، مشيراً الى ان «وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ابن بيروت ونائبها وبعد اطلاعه على ما ذكر، أكد على سلامة الموقف وعلى وجوب الالتزام بما تقدم حمايةً لحقوق أهل بيروت وسكانها والملك العام فيها».

بيان الاعتصام

وفي حديث لـ«اللواء» مع أحد المعتصمين الناشطين في حملة «بيروت مدينتي» أشار إلى أنّ هذا التحرّك هو بمثابة خطوة تحذيرية، وهدفه إيصال الصوت الى المعنيين لأهمية القضية التي ندافع عنها»، لافتاً الى أنه «ستكون هناك خطوات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع المطالب».

وبعد التجمّع أمام مبنى البلدية ورفع الشعارات المطالبة بوقف الاعمال على المشروع، أُلقِيَ بيان الحملة الذي جاء فيه: «لما كان مجلس شورى الدولة قد أصدر القرار الاعدادي رقم 48 /2016-2017 بتاريخ 8/2/2017، والذي قضى بموجبه بوقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689 / المصيطبة الصادرة عن سعادتكم في 6/9/2016 لصالح «الشركة العقارية والسياحية إيدن روك ش.م.ل».

وأضاف البيان: «لما كنتم قد اعلنتم من بعدها أن الفقرة الحكمية من القرار تنطبق على الرخصة الصادرة في 6/9/2016، فيما أنكم أصدرتم قبل أيام من صدور القرار رخصة جديدة بتاريخ 19/1/2017 لم يعلن عنها وفق الأصول ولم تعلق على موقع البناء أقله حتى تاريخ 22 شباط الماضي؛ والتي اعتبرتم أنه لم يشملها قرار مجلس شورى الدولة؛ وعلى اساسه بررتم إستمرار الأعمال في المشروع المخالف أصلاً للكثير من الشروط. وبما أن الرخصة المسماة «الجديدة» هي رخصة تعديلية وبالتالي هي ملحق للرخصة الأساسية وهي جزء مكمل لها. وبالتالي فإن قرار وقف تنفيذ الرخصة الأساسية يشمل حكماً وقف تنفيذ ملحقاتها أي الرخصة المعدلة».

وطالب ختاماً بـ«وقف تنفيذ وإبطال العمل برخصة البناء المذكورة دون إبطاء ، نظرا للضرر الجسيم والمستفحل الذي ألحق وما يزال يلحق بشاطئ الرملة البيضاء».

‎محمد المدني