أهالي الكرنتينا اعتصموا للمطالبة بفتح مسلخ بيروت

كتب يونس السيد:

بعد صدور تقرير وزارة الصحة واكتمال التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة والبيئة والتي سبق ان نشرتها «اللواء» حول ملاحظات الوزارات على النواحي الصحية والبيئية لإعادة فتح مسلخ بيروت المؤقت في الكرنتينا.

نفذ أهالي المسلخ والكرنتينا والمدور وبمشاركة تجار اللحوم اعتصاماً امام مسلخ بيروت المؤقت مطالبين المسؤولين بإعادة افتتاحه بعدما جرى تأهيله وترميمه.

وناشد المعتصمون رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع يده على ملف المسلخ وإبعاده عن التجاذبات السياسية وحصره في إطاره الخدماتي والمهني لأن استمرار اقفاله يحرم بيروت من مسلخها ويعطل مصالح النّاس، وأن مسلخ بيروت ليس لأهل المسلخ بل هو لبيروت.

ورفع المعتصمون يافطات عند مدخل المسلخ دعت لعدم المتاجرة بالملف ومطالبة بلدية بيروت بإعادة فتحه حتى لا تتحوّل البلدية إلى شركة عقارية.

وأوضحت أوساط منظمي الاعتصام ان وفداً منهم أجرى لقاءات واتصالات موسعة مع الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب وليد جنبلاط والمعنيين بالملف للتأكيد على الإسراع بفتح المسلخ، مشددين ان التحركات ستستمر حتى نفتح المسلخ مجدداً.

{ الرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف بكداش علق على التحرّك فأكد لـ«اللواء» ان النقابة تقوم باتصالات مكثفة مع الرئيس الحريري ووزارة الصحة ومحافظ المدينة ومجلس بلدية بيروت، ولقد تلقت وعوداً وتأكيدات على إعطاء هذا الملف الأهمية وأنه سيُصار إلى الأخذ بملاحظات تقارير الوزارات ومعالجتها ميدانياً وبالتراضي تمهيداً لإعادة فتح المسلخ.