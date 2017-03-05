التلوث يضرب الحاصباني ويهدد الثروة السمكية

حاصبيا – حسين حديفة:

تفاجأ مزارعو حوض نهر الحاصباني بتلوث مفاجىء اجتاح النهر خلال اليومين الماضين، وجاء ذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في مجرى النهر بفعل الامطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة وقد تسبب هذا الثلوت الذي لم تعرف اسبابه او مصدره حتى الان بكارثة بيئية ادت الى نفوق كميات كبيرة من الثروة السمكية والحياة المائية في مجراه.

الامر الذي دفع برئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا الى التحرك السريع لمعالجة هذه المشكلة قبل استفحالها من خلال تكثيف الدوريات لشرطة البلدية على ضفتي النهر لمراقبة الوضع»، لافتاً الى ان «البلدية عملت ايضا على اخذ عينات من المياه الملوثة والاسماك النافقة لفحصها في المختبرات المختصة بذلك لتحديد مصدر التلوث واسبابه خاصة وان هذا التلوث جاء بعد جهود مضنية بذلتها البلدية على مدى الاشهر الماضية».

وطالب الحمرا «الجهات المعنية على الاسراع في معالجة هذه المشكلة المستجدة التي طالت نهر الحاصباني ومعاقبة كل من يثبته التحقيق مسببا او مشاركا في ارتكاب هذه الكارثة البيئية».